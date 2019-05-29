У Зеленского заявили о внесении в Раду законопроекта об импичменте

Глава государства хочет узаконить процедуру отстранения президента от власти

Фото: AFP

Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект об импичменте. Об этом заявил на брифинге представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук.

По его словам, документом регулируется процедура отставки главы государства, и подобного законопроекта в Раде нет.

"Мы передали в Верховную Раду законопроект об особенностях процедуры устранения президента от власти. Это целостный законопроект о процедуре импичмента", – сообщил Стефанчук.

Представитель президента в Раде также сообщил, что вместе с законопроектом об импичменте в очередной раз в Верховную Раду направлено обращение главы государства, чтобы Рада не забыла, что у нее лежит законопроект №7203, которым отменяется депутатская неприкосновенность.

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"Было бы честно, чтобы появились в законодательстве и процедура импичмента президента, и норма об отмене депутатской неприкосновенности. Я очень надеюсь, что это сотрудничество будет конструктивным", – добавил он.

Отметим, что спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что сейчас профильный комитет парламент уже изучает законопроект № 1098 "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях ВРУ", который предполагает расследование нарушения закона президентом. Этот документ может быть рассмотрен уже завтра, 30 мая.

Кроме того, сегодня в Раде зарегистрировал законопроект об импичменте и депутат Алексей Гончаренко, которым предлагается создание специальной временной следственной комиссии Верховной Рады по проведению расследования совершения президентом государственной измены или иного преступления.

Напомним, ранее у Зеленского обещали внести в Раду закон об импичменте. Как рассказывал глава Администрации президента Андрей Богдан, документ сначала пройдет стадию публичного обсуждения. Позже даже стало известно, что документ уже готов.

Как мы писали, глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков объяснил, что мешает Зеленскому реализовать свои планы. Он также считает, что президенту нужно дать возможность привести в парламент новые политические силы и политических лидеров в разные органы власти.

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