Отвод войск в Петровском: Сайдик обратился к боевикам и Киеву

После разведения сил в Золотом, в Петровском процесс так и не начался из-за обстрелов

Фото: osce.org

Разведение сил в Петровском срывается из-за обстрелов со стороны боевиков, однако представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик призывает стороны как можно быстрее начать и завершить этот процесс. Об этом сообщает пресс-служба мониторинговой миссии.

Он приветствовал зеркальный отвод войск в районе Золотого и начало разминирования территории, и обратился к сторонам конфликта.

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"Воодушевленный прогрессом в Станице-Луганской и Золотом, я настоятельно призываю стороны сделать все необходимое для скорейшего возобновления процесса разведения в районе Петровского. Я убежден, что выполнение обязательств, предусмотренных в Рамочном решении Трехсторонней контактной группы, относительно разведения сил и техники, будет способствовать укреплению доверия между сторонами и мирному урегулированию конфликта на востоке Украины", – сказал Сайдик.

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Как передавали новости "Сегодня", 29 октября в 12:00 началось разведение сил в Золотом. В штабе Объединенных сил сообщали, что ОБСЕ подтвердила начало этого процесса с обеих сторон. Напомним, изначально он должен был начаться 7 октября, но был сорван боевиками. 1 ноября в ООС сообщили, что завершился этап разведения сил и средств с обеих сторон (зеркально) в районе Золотого-4, что зафиксировала мониторинговая миссия. Военные рассказали, как долго будет длиться разминирование возле Золотого.

Говоря о ситуации в Петровском, то недавно президент Украины рассчитывал, что разведение сил на этом участке может начаться уже 4 ноября. Однако позже министр обороны Андрей Загороднюк заявил о срыве разведения войск в Петровском из-за обстрелов со стороны боевиков. В свою очередь министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что разведение в Петровском переносится. Отметим, что там, как и в Золотом, ожидают семидневного режима тишины.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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