В штабе ООС рассказали, как долго будет длиться разминирование возле Золотого

Сейчас проходит техническое обследование, разминирование дорог и обочин, очистка загрязненной взрывоопасными предметами местности

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В районе разведения сил возле Золотого-4 Луганской области до 9 ноября продлится техническое обследование, разминирование дорог и обочин и очистка местности, загрязненной взрывоопасными предметами.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"Продолжаются мероприятия на участке разведения №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. Сейчас проходит техническое обследование, разминирование дорог и обочин, очистка загрязненной взрывоопасными предметами местности (по графику продлится до 9 ноября)", – говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе в районе разведения сил в Золотом, где был отменен режим ограничений на перемещение гражданских лиц, начался процесс разминирования территории.

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Стоит добавить, что накануне командир оперативно-тактической группировки "Север" генерал Олег Микац заверил: в районе разведения сил в Золотом уже 12-й день не было ни одного нарушения режима прекращения огня.

Как рассказал начальник штаба отдела стратегических коммуникаций полковник Дмитрий Бородавко, в зоне безопасности в селе Катериновка, где состоялось разведение, есть 86 дворов, в них живут 150 местных жителей, из них семеро детей.

По его словам, никто не заявлял о намерении покинуть село. Сейчас здесь полиция и районная власть обеспечивают людей своевременно хлебом, дежурит скорая помощь.

Напомним, разведение сил в Золотом началось 29 октября. В штабе Объединенных сил сообщали, что ОБСЕ подтвердила начало этого процесса с обеих сторон. Изначально процесс должен был начаться 7 октября, но боевики неоднократно срывали старт.

Следующий этап разведения – на участке в районе Петровского. Однако, как уже сообщил министр обороны Андрей Загороднюк, здесь ситуация может затянуться, поскольку боевики уже сорвали семидневный срок без обстрелов, необходимый для начала отведения войск.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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