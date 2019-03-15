"Отвратительный акт насилия": появилась реакция Украины на теракт в Новой Зеландии

МИД Украины, Павел Климкин и Арсений Яценюк выразили свои соболезнования и осудили теракт против мусульман в Крайстчерче

Фото: AFP

"Отвратительный акт насилия": появилась реакция Украины на теракт в Новой Зеландии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/b89/72d/5c8b8972de3a6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/b89/72d/5c8b8972de3a6.jpg 2019-03-15T13:17:00+02:00 Политика МИД Украины, Павел Климкин и Арсений Яценюк выразили свои соболезнования и осудили теракт против мусульман в Крайстчерче

Украина осудила теракт в новозеландском городе Крайстчерч, где 15 марта группа вооруженных людей расстреляла прихожан двух мечетей.

"МИД Украины решительно осуждает массовые расстрелы в мечетях в Крайстчерче в Новой Зеландии. Мы выражаем искренние соболезнования семьям погибших, мы молимся вместе с нашими друзьями из Новой Зеландии о скорейшем выздоровлении тех, кто пострадал от этого ужасного акта насилия", – заявили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Свои соболезнования выразил и министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Мы остаемся вместе с жителями Новой Зеландии после отвратительного нападения на мечети в Крайстчерч. Мои мысли со всеми, кого затронул этот отвратительный акт насилия и ненависти", – написал глава украинской дипломатии в своем Twitter.

В то же время, консул Украины выясняет информацию о гражданстве потерпевших в результате теракта в Новой Зеландии.

"Теракт в Новой Зеландии: консул Украины в Австралии поддерживает контакт с МИД Новой Зеландии с целью уточнения, могут ли быть среди потерпевших граждане Украины", – отметили в департаменте консульской службы МИД.

В дипведомстве напоминают номер телефона, по которому можно связаться с консулом (+61 488231640).

Лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк также выразил соболезнования в связи с терактом в Новой Зеландии.

"Наши молитвы за тех, кто погиб, и с теми, кто потерял родных и близких. Нет расизму. Нет религиозной ненависти. Нет злу", – написал он в своем Facebook.

В свою очередь, известный волонтер и ветеран АТО Мирослав Гай отметил главную ошибку жертв и пострадавших в результате произошедшего – они не оказывали никакого сопротивления злоумышленникам.

"Реакция некоторых людей на стрельбу привела их к смерти, они шли посмотреть, что происходит. Если убегали, то по прямой от убийцы, становясь легкой мишенью. Фактически, он убил всех, кого увидел и идентифицировал как мишень. Убийца ждал сопротивления, у него был бронежилет, но не встретил его", – написал он на своей странице в Facebook.

Волонтер также отметил промедление полиции, которая отреагировала не сразу.

Напомним, после дневной молитвы 15 марта группа вооруженных людей ворвалась в мечети Аль-Нур и Линвуд, где на тот момент находились сотни людей, и устроила стрельбу.

Как уже сообщалось, в связи с инцидентом были задержаны трое человек. Комиссар полиции Новой Зеландии Майк Буш заявил, что одному из задержанных, 28-летнему парню, уже предъявили обвинения в убийстве, и в скором будущем он предстанет перед судом.

Кроме того, мы писали, что жертвами теракта стали не менее 49 человек и еще 48 потерпевших были доставлены в больницы.

Расстрел мечетей в Новой Зеландии является одной из главных тем дня. С остальными темами вы можете ознакомиться на сайте "Сегодня":

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