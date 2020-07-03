Палица: Отставка Смолия – это ошибка, нужно было гнать их всех

Нардеп считает, что Украине стоит прекратить стоять на коленях перед иностранными заемщиками

То, что сегодня сняли Якова Смолия – это ошибка. Нужно было гнать их всех, но сразу ставить руководителя Нацбанка, потому что Национальный банк не может быть без руководителя.

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Об этом в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" , которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина" заявил Игорь Палица, народный депутат, "За будущее", секретарь Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

"Нам стоит прекратить стоять на коленях перед нашими иностранными заемщиками. Сегодня мы оказались в глупой ситуации. Потому что с МВФ подписали договор и сразу сняли руководителя Нацбанка. Я поддерживаю то, что Украина не должна брать внешних заимствований", – отметил Палица.

По его словам, Украина сейчас не должна возвращать внешние заимствования, а сделать реструктуризацию.

Палица напомнил, что Украине до конца года нужно вернуть около 300 млрд внешних и внутренних заимствований, а таких денег нет.

"Давайте оставим в прошлом старый Нацбанк и старую схему заимствований и пойдем в будущее, где мы будем сами в Украине решать, какие у нас должны быть налоги, какая должна быть учетная ставка Нацбанка", – резюмировал он.

Напомним, чтоВерховная Рада на сегодняшнем внеочередном заседании поддержала президентское представление на увольнение Якова Смолия с должности руководителя Национального банка Украины. Данный проект постановления поддержали 286 народных депутатов.

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После отставки Якова Смолия исполнять обязанности главы НБУ до назначения нового руководителя будет первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова.

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Все подробности в спецтеме Отставка главы НБУ

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