Парламент обратился к международному сообществу в связи с агрессией РФ в Азовском море

Согласно обнародованному тексту обращения, Верховная Украины призывает международное сообщество принять действенные меры для прекращения российской агрессии как на суше, так и на море

Группа народных депутатов Украины зарегистрировала проект обращения об обращении украинского парламента к ООН, Европейскому парламенту и ряду международных организаций и парламентам иностранных государств в связи с очередным актом агрессии РФ против Украины.

Согласно информации на сайте Верховной Рады, соответствующий проект постановления зарегистрировали в понедельник глава комитета по иностранным дела Анна Гопко в соавторстве с главой фракции "Блок Петра Порошенко" Артуром Герасимовым, первым вице-спикером Ириной Геращенко и другими парламентариями.

Согласно обнародованному тексту обращения, Верховная Украины призывает международное сообщество принять действенные меры для прекращения российской агрессии как на суше, так и на море, а также усилить существующие санкции против РФ и ввести новые до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах.

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Парламент также призывает международные организации направить наблюдателей в регион Черного и Азовского морей и Керченского пролива и предлагает морским государствам направить в этот регион военные корабли для предотвращения дальнейшей эскалацию напряжения со стороны РФ.

Верховная Рада также призывает международных партнеров увеличить предоставление Украине военной и другой помощи для защиты ее территориальной целостности и суверенитета.

"Призываем международное сообщество адекватно реагировать на вызовы и угрозы, которые несет Российская Федерация, поскольку политика умиротворения уже привела к оккупации части территории Украины – Автономной Республики Крым, города Севастополя и некоторых районов Донецкой и Луганской областей", – говорится в проекте обращения.

В обращении также подчеркивается, что проект строительства "Северного потока-2" осуществляется не в интересах Европы, а в интересах РФ и несет угрозу, в том числе и сфере безопасности, для всего региона Балтии и Северной Европы.

Верховная Рада подчеркивает, что безнаказанность агрессивной политики и действий РФ может привести к глобальным последствиям.

Напомним, что 25 ноября российские военные захватили украинские катера на Азове, которые выходили из Керченского пролива. Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.

Как сообщалось, на этом фоне 26 ноября Верховная Рада поддержала указ президента о введении военного положения в 9 областях Украины на срок 30 дней. За соответствующий закон проголосовали 276 народных депутатов.

Больше о развитии событий в Азовском море читайте на сайте "Сегодня": "Атака России на украинские корабли в Азовском море: хроника событий онлайн".