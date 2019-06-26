Партии "Сила и честь" нужны добровольцы для защиты результатов выборов

Политсила рассчитывает на поддержку своих искренних сторонников

Фото: sylaichest.org

Политическая партия "Сила и честь" Игоря Смешко призвала своих сторонников присоединиться к выборам на волонтерских началах. Об этом говорится в обращении, обнародованном партией.

"Наша партия уверенно шагает в парламент, чтобы профессионально и надежно защитить украинскую государственность, восстановить границы и территориальную целостность, обеспечить благосостояние и справедливость. Есть уверенность, что наша сила должна опираться исключительно на народ Украины, на средний класс, на гражданское общество. Поэтому мы имеем принципиальную позицию: не допускать в партию олигархо-клановых представителей", – говорится в обращении.

В партии "Сила и честь" рассчитывают на поддержку и помощь своих искренних сторонников.

"Любые выборы – сложный и ответственный процесс, который требует значительных организационных, человеческих и финансовых ресурсов. В день голосования по всей Украине будут открыты около 30 тысяч участковых избирательных комиссий. Обращаемся к вам, дорогие украинцы, с призывом: с целью надежной защиты результатов голосования нам необходимо большое количество членов УИК и наблюдателей. Просим принять участие в этой работе на волонтерских началах всех, кто верит и поддерживает нас", – отмечают в политической силе.

"Есть уверенность, что именно добровольцы лучше смогут выполнить эту почетную миссию. А наша общая победа от этого станет намного увереннее и ценнее. Верим в вас, дорогие украинцы, и обещаем: в парламенте мы вас не подведем", – резюмируется в обращении.

Телефон call-центра: 0800752019 (работает ежедневно с 8:00 до 20:00, звонки бесплатные).

Новости "Сегодня" писали, что лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко предупредил: в Украине появилась возможность реванша пятой колонны агрессора , которая призывает мир любой ценой, из-за разрозненности проевропейских сил.

А глава штаба партии "Сила и честь" Дмитрий Гордон заявил: Смешко – единственный человек, с кем Путин будет разговаривать.

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