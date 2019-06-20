Сделать стартовой
26,33
29,51
УКР
Главная Больше  Новости политики

Гордон: Смешко – единственный человек, с кем Путин будет разговаривать

20 июня, 10:53

Лидер партии "Сила и честь" – единственный, кто не отведет глаз от взгляда Путина, уверен Гордон


Руководитель избирательного штаба партии "Сила и честь" Дмитрий Гордон считает, что после парламентских выборов лидер партии, экс-глава СБУ, бывший начальник Главного управления военной разведки Минобороны Игорь Смешко должен стать премьер-министром, поскольку обладает высокими личными и профессиональными качествами. Такое мнение Гордон высказал в эфире телеканала "Украина" 19 июня.

"Из всех кандидатов на этот пост только он один сочетает в себе опыт, профессионализм, мудрость и чисто человеческие прекрасные качества... Смешко – уникальное явление в украинской политике. Это не кагэбист, как некоторые пытаются его назвать, а военный до мозга костей, самый молодой доктор наук по кибернетике в Советском Союзе, человек, изобретавший головки самонаведения, создавший Главное управление военной разведки Украины, пришедший на помощь стране в труднейшее время. Когда российская агентура заняла все ключевые посты, он стал председателем СБУ и спас Майдан от кровавого разгона. Это человек чести и достоинства, который знает, что делать стране, у него есть своя концепция, своя идеология, его уважают в мире. Считаю, что достойнее человека, чем Смешко, сегодня в украинском политикуме нет", – сказал Гордон.

Он еще раз подчеркнул, что коалицию в парламенте после выборов, по его мнению, должны создать президентская политическая сила "Слуга народа" и "Сила и честь" Смешко.

"Хочу, чтобы украинский парламент состоял из честных людей, и такая перспектива есть. Хочу, чтобы партия Игоря Смешко "Сила и честь" большим составом зашла в украинский парламент, чтобы объединилась там в коалицию "Слуга народа" Владимира Зеленского и чтобы премьером стал Смешко... Мы на эту тему неоднократно говорили с представителями "Слуги народа". И, я думаю, когда в парламенте мы покажем, сколько у кого мест, будет более предметный разговор", – отметил руководитель избирательного штаба партии "Сила и честь".

Гордон считает, что профессионалы уровня Смешко должны влиять на украинскую политику.

"Хочу, чтобы Смешко завел в парламент команду профессионалов и сам непосредственно влиял на украинскую политику. Я хочу жить в счастливой стране. Чтобы сюда пришли инвестиции и западные партнеры сказали: да, это страна права и справедливых судов. Обеспечить это может Смешко. И я хочу, чтобы российская агентура больше не чувствовала себя в Украине так вольготно, как чувствовала при [пятом президенте Петре] Порошенко", – сказал он.

Руководитель избирательного штаба партии "Сила и честь" сообщил, что "Сила и честь" в первую очередь будет продвигать законопроекты, связанные с развитием экономики, притоком инвестиций, безопасностью и "решением вопроса мира".

"Смешко имеет план, это называется "план Смешко", который позволит Украине вернуть и Крым, и Донбасс. Больше скажу: Смешко – единственный человек, с кем [президент РФ Владимир] Путин будет разговаривать, и Смешко единственный, кто не отведет глаз от взгляда Путина", – резюмировал Гордон.  

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что, по мнению Гордона, президент Зеленский, премьер Смешко – сегодня это лучший вариант для Украины .

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Смешко призвал Раду проголосовать за новый Избирательный кодекс , открытые партийные списки и процедуру отзыва депутата. 

Читайте также на сайте "Сегодня" списки первых мест в ведущих политических партиях, которые идут в Верховную Раду.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Путин, смешко, гордон, выборы в парламент

Вы сейчас просматриваете новость " Гордон: Смешко – единственный человек, с кем Путин будет разговаривать". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Смешко: Агрессивный популизм сейчас разрушает Европу, в Украине он зашкаливает

Сегодня, 10:27

Лидер партии "Сила и честь" считает популизм одной из самых больших проблем и угроз

В партии Смешко напомнили, что Украина – многонациональное государство

18 июня, 17:38

"Сила и честь" считает, что Томенко должен извиниться за слова о нацменьшинствах

"Не идите на сговор с агрессором": Смешко призвал жителей Донбасса отказаться от российских паспортов

18 июня, 16:44

Россия окончательно запускает процедуру легализации оккупации, считает политик

В "Слуге народа" назвали потенциального союзника в новом парламенте

15 июня, 14:37

Руководитель штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал, с кем не будет никаких союзов в новой Раде

Как заработать, не напрягаясь: 8 идей для быстрого заработка

Болельщикам Шумахера подарили надежду. Что стало известно?

Лилия Подкопаева ждет ребенка - СМИ

Как работает гибридная силовая установка

Как получить выгодные условия по депозиту: банкир все объяснил

Как быстро занять ребенка

Чем могут быть опасны подушки и как правильно за ними ухаживать

Месси повторил рекорд легенды Реала

СМИ: Фонсека почти в Роме – у руля Шахтера может оказаться Заго

Гармаш: Хацкевич сказал, что если Заря - мужики, вы - супермужики

Kasta до смешного снизила цену на чайник Grunhelm в городе

Эти монеты СССР стоят миллионы: присмотритесь внимательно

Налоги на посылки из-за рубежа вырастут: что подготовили украинцам

Сегодня, 07:38

Около 43% интернет-покупателей приобретают товар на зарубежных сайтах

"Нужен работник до 45 лет": работодателей в Украине ждут проблемы

Вчера, 07:51

Доказать факт дискриминации по возрасту очень сложно

Украинцы смогут не платить за коммуналку, если услуги предоставляются плохо: все о новом постановлении Кабмина

Вчера, 07:00

Жильцы получили механизм перерасчета за "коммуналку". Эксперты: без судов не обойдется

Прогноз Всемирного банка: почему Украина к концу года станет еще беднее Европы

18 июня, 07:51

Мировой ВВП падает быстрее прогноза. Одна из причин – угроза мировой торговой войны

Жена Лучкевича опубликовала фото, несмотря на запрет мужа

Как перестать потеть

Все известные тайны перевала Дятлова — что смущает исследователей
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь