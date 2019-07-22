Партия "Слуга народа" планирует оспорить результаты выборов в 10 округах

Подкуп избирателей зафиксировали в 30 округах, однако именно в 10 это нарушение могло повлиять на результаты выборов

Фото: AFP

Партия "Слуга народа" планирует обжаловать результаты внеочередных выборов народных депутатов в 10 округах. Об этом в Facebook заявила пресс-служба партии. Тем временем мы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В заявлении отмечается, что подкуп избирателей зафиксировали в 30 округах, однако именно в 10 это нарушение могло повлиять на результаты выборов.

Так в партии заявили о следующих нарушениях:

В 78-м округе в Запорожской области было зафиксировано много случаев подкупа избирателей, в результате чего получено 3000 недействительных бюллетеней;

В 64-м округе в Житомирской области, где проиграет Сергей Пашинский, большой разрыв между кандидатами, "там происходят необъяснимые события и появляются титушки";

Также проблемными оказались 146-й и 137-й округа;

В Закарпатской области в 68-м и 69-м округах, зафиксировано много нарушений и массовый подкуп;

Во Львовской области в 119-м округе на 17 участках имел место подкуп членов УИК;

В Винницкой области в округе № 15 есть факты подкупа избирателей;

Также много нарушений зафиксировано в Луганской области, в частности на одном из округов кандидат раздавал ... сахар.

"А мы уже думали, что "эра гречки" прошла. И оппоненты всеми возможными способами доказывают обратные факты", – говорится в заявлении партии.

Отметим, что также обработаны все 100% со 102 заграничных избирательных участков. В итоге за границей победу одержала Европейская солидарность – 29,55% (9649 голосов "за"). За ней – политическая партия "Слуга народа" – 28,13% (9186) и политическая партия "Голос" – 19,67% (6425).

Кроме того, мы публиковали список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

Также известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Кто победил на выборах: список депутатов по партспискам по результатам экзит-полов".

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