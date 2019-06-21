Партия Зеленского готова к коалиции с партией Смешко

Коалицию нужно создавать именно вокруг идей, а не фамилий, говорит представитель президента Руслан Стефанчук.

Партия "Слуга народа" готова создать коалицию с партией "Сила и честь" Игоря Смешко. Об этом в эфире "Радио НВ" заявил представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук.

"Из реальных [партий], в случае их прохождения [в новый парламент], это могли бы быть, конечно, партия "Голос", возможно, партия Смешко. Это те новые лица, новая кровь, которая могла бы дать какой-то импульс для Украины", – заявил Стефанчук.

Он отметил, что его политическая сила готова создавать коалицию именно вокруг идей, а не фамилий.

"Если все же так сложится, что мы наберем меньше 226 голосов, то, безусловно, мы готовы создавать коалицию. Но это будет коалиция не вокруг фамилий, а вокруг идей развития Украины. И поэтому мы будем рассматривать в первую очередь тех партнеров, которые дадут нам возможность совместно определить те вещи, которые важны для Украины, и реализовать их", – отметил Стефанчук.

Напомним, новости "Сегодня" сообщали, что глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков не исключает, что после парламентских выборов его политическая сила может создать коалицию с партией "Голос" .

А глава штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что считают Игоря Смешко и его партию "Сила и честь" союзником .

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