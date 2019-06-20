В "Слуге народа" рассказали о возможном объединении в Раде с партией Вакарчука

Перед формированием нового парламента идет много разговоров относительно будущей коалиции

Дмитрий Разумков. Фото: Facebook.

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков не исключает, что после парламентских выборов его политическая сила может создать коалицию с партией "Голос".

Он ответил на вопрос, стоит ли ожидать объединения с партией Вакарчука.

"Вопрос же не с кем ты будешь объединяться, вопрос – зачем ты будешь объединяться. Если те задачи и цели, которые они будут ставить перед собой, совпадут с ценностными базисами партии "Слуга народа", то, теоретически, объединение возможно (с партией "Голос"). С кем мы будем объединяться, я вам сейчас не отвечу. Я бы хотел увидеть, за кого проголосует украинское общество, и с теми, за кого люди проголосуют, нам будет по пути", – сказал Разумков.

Напомним, недавно руководитель штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко называл потенциального союзника "Слуги народа" в новом парламенте. Также он дал понять, с кем не будет никаких союзов в Раде после выборов.

Как сообщали новости "Сегодня", в партии "Голос" рассказывали, что их цель – привести в парламент новых людей, имеющих совершенно другой, нетрадиционный, взгляд на принципы и правила управления государством. Лидер политической силы подчеркнул, что именно политики новой формации должны противостоять старой системе. Вакарчук также рассказывал, при каком условии поддержит Зеленского.

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