Парубий готов собрать депутатов в Раде, но озвучил Зеленскому условие

Глава ВР в очередной раз объяснил президенту, что не так с его просьбой собрать депутатов в сессионном зале

Андрей Парубий. Фото: facebook.com/andriy.parubiy.

Спикер парламента Андрей Парубий снова ответил на требование президента Владимира Зеленского созвать внеочередное заседание Верховной Рады. Он призвал гаранта направить в ВР представление на проведение внеочередной сессии, а не внеочередного заседания. И только при таком условии согласиться собрать депутатов в сессионный зал. Об этом он написал на свое странице в Facebook.

Глава парламента продолжает настаивать на том, чтобы президент правильно оформил свое письмо о просьбе срочно собрать депутатов.

"Вынужден снова повторить, что ваше представление от 17 июля 2019 года (первое письмо) было оформлено не в соответствии с требованиями действующего законодательства. Я вежливо попросил вас исправить эту ошибку. А также предоставил аргументированное, развернутое и исчерпывающее юридическое обоснование. Если вы действительно хотите проведения внеочередной сессии, а не демонстрации предвыборного шоу, ваш Офис без каких-либо трудностей мог бы быстро и эффективно привести текст письма президента Украины в Верховную Раду в соответствие с требованиями закона и безотлагательно передать в аппарат парламента. И, как я уже отмечал, в кратчайшие сроки я обеспечу проведения внеочередной сессии. В случае поступления соответствующего представления, я готов безотлагательно подписать распоряжение о ее (внеочередной сессии) подготовке", – написал Парубий.

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Спикер обратил внимание президента, что органы государственной власти обязаны действовать только в рамках закона.

Отметим, что президент требовал провести внеочередное заседание парламента, чтобы еще до выборов депутаты приняли важные законопроекты. Как сообщали новости "Сегодня", Парубий в ответ на первое обращение Зеленского заявил, что внеочередное заседание Рады не предусмотрено законом, сославшись на то, что возможно созвать внеочередную сессию парламента.

В свою очередь Зеленский снова потребовал внеочередного заседания Рады, и написал новое письмо Парубию, в котором объяснил свою позицию. Он напомнил, что, согласно календарному плану 10 сессии 8-го созыва, работа Рады заканчивается 19 июля. Поэтому президент имеет право созвать до этой даты внеочередной заседание Рады, а не сессию.

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