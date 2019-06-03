Парубий рассказал, что будет с законопроектами Зеленского в Раде
Глава государства начал вносить в парламент важные документы, один из которых депутаты уже "забраковали"
Внесенные в Верховную Раду законопроекты президентом Владимиром Зеленским буду предложены народным депутатам для рассмотрения в сессионном зале. Об этом сообщил на Согласительном совете лидеров парламентских фракций спикер ВР Андрей Парубий.
По его словам, все неотложные законопроекты внесут в повестку дня Рады.
"Все законопроекты, переданные президентом, будут предложены для внесения в повестку дня сессии... Все законодательные инициативы президента, определенные как неотложные, мы будем рассматривать в сессионном зале", – сказал Парубий.
Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук на Согласительном совете напомнил, что Зеленский внес в парламент законопроект об импичменте. Также неотложно необходимо рассмотреть проекты законов о внесении изменений в ст.80 о неприкосновенности народных депутатов (№7203) и в закон о выборах народных депутатов об обеспечении избирательных прав военнослужащих (№10356).
Напомним, 22 мая в Раде не захотели рассматривать закон Зеленского о выборах. Включение президентского законопроекта в повестку дня поддержали только 90 нардепов.
Кроме того, Зеленский призывает Раду отменить депутатскую неприкосновенность. Глава государства хочет, чтобы уже с 2020 года у депутатов не было иммунитета.
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