Парубий рассказал, как Рада будет работать после выборов

Председатель Верховной Рады отметил, что украинский парламент избран украинским обществом и открыт к диалогу

Кабинет министров и Верховная Рада будут работать над программой развития экономики и повышением социальных стандартов независимо от результатов президентских выборов.

Об этом сказал председатель Верховной Рады Андрей Парубий в эксклюзивном интервью в программе "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" на телеканале "Украина" в воскресенье вечером.

Парубий рассказал, как удается преодолевать ангажированность фракций во время президентской гонки и об общей стратегии с премьером Гройсманом и правительством по продвижению необходимых стране реформ и законов.

"Действительно, избирательная кампания всегда дает очень мощный окрас для работы Верховной Рады Украины. Тем более, в зале было больше десяти кандидатов в президенты. И, конечно, чувствовалось, что президентская кампания может заполнить и зал Верховной Рады Украины. Я считаю, было стратегически важным решением, что мы несколько недель, когда вся страна вовлечена в президентскую гонку, могли рассматривать поправки в закон "О языке". Этот этап надо было пройти. Это как раз тот закон, который, по моему глубокому убеждению, должен принять украинский парламент. И фактически неделями избирательной гонки, пока шла избирательная горячая дискуссия, мы говорили о языке, о необходимости развития и защиты украинского языка", – отметил он.

Парубий подчеркнул, что парламент с достоинством прошел этот период. Он твердо убежден,что уже на следующей пленарной неделе Рада должна принять закон "О языке".

"И мы уже имеем план тех законов, которые должен принимать украинский парламент. И часть из них – это, как всегда, тот пакет законов, которые согласованы с правительством, и пакет экономических законов. И для нас очень важен ряд законов, которые необходимы для выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. И очень важно – есть несколько важнейших законов по безопасности, в частности "Закон о разминировании", который позволит нам привлечь огромное количество средств, донорских средств, для разминирования тех территорий, которые, к сожалению, были заминированы агрессором, которые были освобождены. Но сегодня проводится кропотливая работа для того, чтобы мы смогли разминировать и сделать мирными эти территории. И наши западные партнеры готовы давать большие средства на это. И, собственно, этот закон разблокирует и позволит привлечь все донорские средства. Перед нами "Избирательный кодекс". Перед украинским парламентом еще стоит очень много задач", – заявил Парубий.

Он выразил уверенность, что украинский парламент с достоинством пройдет эти испытания и сможет все запланированные законы принять.

Также Парубий рассказал и об общей стратегии с премьером и правительством.

"У нас есть две ключевые программы, по которым мы сотрудничаем. Одна - это программа экономических законов. И вторая - это программа законов, необходимых для выполнения Соглашения об ассоциации. Мы определили не только перечень законопроектов, а также определили их последовательность – какие за какими должны идти. И мы в сотрудничестве с премьером Гройсманом и с правительством, и с комитетами реализуем эту общую стратегию", – отметил Парубий.

Кроме того, он признал, что за минувшие пять лет у власти было много ошибок.

"Были отчаянные времена, это были невероятные времена, когда приходилось одновременно защищать Украину от российского агрессора, одновременно развивать украинскую армию и одновременно восстанавливать украинскую экономику. Поэтому очевидно, что ошибки были. И эти ошибки необходимо будет исправлять вместе. Но сейчас, накануне второго тура, когда каждый определяется, как проголосовать, мы должны четко для себя уяснить: это уже вопрос не просто отдельных лиц. Этот вопрос концепции – концепции развития государства не только на завтрашний день, не только на послезавтрашний день, а на много будущих лет. И мы должны выбирать прежде всего концепции. И мы не можем в полной мере сегодня их сравнивать. Так как еще нет полноценных дебатов" – отметил Парубий.

"Условно – из команды Зеленского мы слышим, какое его есть видение ключевых вопросов, за которые должен отвечать президент Украины. В вопросах безопасности он считает, что надо идти на переговоры с Путиным и надо перестать стрелять. В вопросе внешней политики он вдруг говорит, что в НАТО нужно идти через референдум. Хотя украинский парламент уже сделал это положением украинской Конституции. По вопросам гуманитарным он говорит, что все вопросы украинского бытия – и язык, и культуру, и национальную памяти, и территорию нужно вынести за скобки. И это концепция. Концепция, которую мы знаем, потому что мы жили при этой концепции. То же нам говорил Путин – что надо перестать стрелять, надо напрямую говорить с боевиками. То же недавно нам говорил Янукович – что надо за скобки вынести и язык, и культуру, и духовность.То же самое говорил Янукович о том, что нужно в НАТО идти через референдум. Это концепция. Это не просто кандидат, которого никто не может в живую услышать. Это целая концепция. И вторая концепция. И мы должны осознавать, что, поддерживая Петра Порошенко, мы поддерживаем не просто человека, в концепции которого есть вопросы безопасности – есть развитие украинской армии и защита Украины от российской агрессии. В этой концепции внешняя политика – это прямой безусловный вектор на ЕС и НАТО, который уже сегодня закреплен в Конституции. В вопросах гуманитарной сферы – это возвращение Украины в Украину, возвращение Украине национального лица. И перед нами будет этот выбор – поддержать эту концепцию, или иную концепцию. И этот выбор будет чрезвычайно ответственный. Мы знаем о последствиях управления Януковича, мы знаем угрозу, которая стоит перед Украиной во время российской агрессии", – заявил он.

Парубий убежден, что фактически от каждого будет зависеть, какой Украина будет завтра, каким украинское государство будет завтра. Он уверен, что "большинство украинцев поддержат собственный украинский выбор и украинский путь".

Также председатель Верховной Рады коснулся и перспектив сотрудничества парламента с новоизбранным руководителем страны.

"Конечно, в большой степени зависит, кто будет избран на демократических выборах. А я напомню, что первый тур показал, что мы смогли обеспечить честные и демократические выборы, – кто победит на этих выборах. Я могу полностью прогнозировать, каким будет сотрудничество между президентом и парламентом, если победит Петр Порошенко", – заявил Парубий.

Парубий уверен, что план экономических, социальных реформ, а также тех вопросов, касающихся евроинтеграции, будет поддержан его фракцией БПП.

"Я знаю и понимаю, каким будет сотрудничество между Верховной Радой Украины и президентом, если будет избран Петр Порошенко. И так же я не знаю, каким будет сотрудничество, если – теоретически себе допустим, – может победить Владимир Зеленский. Потому что все, что я знаю от него о парламенте, – что, оказывается, у него есть какой-то секретный план парламента, но не понимаю, почему он секретный", – отметил он.

Парубий напомнил,что "Верховная Рада Украины – это высший законодательный орган Украины. И это тот орган, который во времена трудных испытаний был ключевым островком стабильности. Здесь была провозглашена украинская государственность, здесь, во время Оранжевой революции, как и во время Революции достоинства, был решен политический кризис, когда из страны бежал и президент, и премьер, и все члены правительства".

Также он подчеркнул, что украинский парламент избран украинским обществом и открыт к диалогу.

"И я, как председатель Верховной Рады, открыт к диалогу. И я не понимаю, какие секретные планы есть по Верховной Рады Украины. Я уже не хочу вспоминать о том, что литературный герой из этой команды один из своих фильмов заканчивает расстрелом парламента. Не понимаю, откуда такой импульс. У нас уже были люди, которые с гранатами приходили в Верховную Раду Украины, и потом было четко доказано, что это сценарий, срежиссирован из другой страны, – из России. И поэтому, конечно, для меня здесь стоит большой знак вопроса. Какое может быть сотрудничество с этим человеком, который так себе видит взаимоотношения с парламентом? Не как в цивилизованных странах, как в Европе, не как в Соединенных Штатах Америки, а мне даже трудно с чем это сравнить", – отметил Парубий.

Также политик подчеркнул, что парламент продолжит работать.

"Правительство продолжит работать. До конца октября мы имеем четко разработанный план и развития экономики, и повышения социальных стандартов для украинцев. И украинский парламент, и украинское правительство будет над этой программой работать независимо от того, как пройдут президентские выборы. И никто не сможет помешать парламенту провести этот пакет реформ", – отметил он.

Парубий резюмировал, что парламент в любом случае нацелен на повышение социальных стандартов для украинцев, независимо от того, кто их инициирует, но напомнил, что в основном все инициативы идут от правительства и они уже разработаны и спланированы.

Напомним, 5 февраля спикер Верховной Рады Андрей Парубий открыл 10-ю сессию парламента VIII созыва, на которой присутствовали и члены Кабмина, а также рассказал, чем в следующие полгода будет заниматься парламент.

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