Парубий рассказал, когда Рада рассмотрит "языковый закон" и Избирательный кодекс

Избирательный кодекс будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады сразу после решения профильного комитета

Парубий рассказал, когда Рада рассмотрит "языковый закон" и Избирательный кодекс 2019-02-05T11:13:00+02:00 Политика Избирательный кодекс будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады сразу после решения профильного комитета

На следующей пленарной неделе Верховная Рада рассмотрит "языковой закон"- законопроект о функционировании украинского языка как государственного во втором чтении. Об этом заявил спикер Андрей Парубий.

"Хотел бы, чтобы уже на следующей пленарной неделе, когда завершится работа и комитета, и Верховной Рады мы перешли к рассмотрению закона о языке. Я уверен, что мы обязаны его принять", – добавил глава парламента, подчеркнув, что законопроект получил 2,5 тысячи поправок.

Напомним, в комитете по вопросам культуры и духовности анонсировали, что подготовленный ко второму чтению "языковой закон" – законопроект "О функционировании украинского языка как государственного" планируют обнародовать 4-5 февраля.

Кроме того, Парубий сообщил, что Избирательный кодекс будет вынесен на рассмотрение парламента сразу после решения профильного комитета.

"Я хочу подтвердить свое постоянное убеждение, что мы должны пройти Избирательный кодекс, несмотря на то, какой это объемный и важный документ. Я постоянно нахожусь в коммуникации с комитетом Верховной Рады, с рабочей группой. И как только будет ответственное решение комитета, я буду предлагать безотлагательно перейти к рассмотрению Избирательного кодекса", – отметил он.

Напомним, во вторник, 5 февраля, спикер Верховной Рады Андрей Парубий сегодня открыл 10-ю сессию парламента VIII созыва, на которой присутствовали и члены Кабмина.

Ранее мы уже писали, чем займутся депутаты на этой неделе. Как говорил на согласительном совете Парубий, сегодня депутатам предстоит утвердить повестку дня сессии, а вот главные вопросы будут решаться в четверг, 7 февраля.

Также стало известно, что Рада хочет запретить российским наблюдателям присутствовать на выборах в Украине. Группой народных депутатов был зарегистрирован соответствующий законопроект.

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