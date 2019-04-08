Возвращение делегации РФ: ПАСЕ одобрила срочные дебаты
Ассамблея поддержала проведение дебатов по срочной процедуре
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) поддержала проведение по срочной процедуре дебатов по докладу, цель которого упростить процедуру по снятию санкций с российской делегации в Ассамблее.
Данный вопрос внесен в повестку дня весенней сессии ПАСЕ, которая проходит 8-12 апреля в Страсбурге (Франция), сообщает "Укринформ".
Авторы доклада "Роль и миссия Парламентской ассамблеи: главные вызовы будущего" – нидерландские делегаты Тини Кокс и Март ван де Вен. Они предлагают изменить регламент, что позволит упростить принятие решения по снятию санкций, введенных в ПАСЕ против России.
Украинская делегация в ПАСЕ и значительное количество депутатов из других стран выступали против рассмотрения доклада на этой сессии по срочной процедуре. Глава делегации Верховной Рады в ПАСЕ Владимир Арьев во время обсуждения данного вопроса удивился, что проект доклада был подготовлен заранее. По его словам, это беспрецедентный случай в Ассамблее.
В свою очередь президент ПАСЕ Лилиан Мори Паскье подчеркнула, что такая ситуация не нарушает регламент.
Ранее глава Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд заявил, что лишение России права голоса привело не к возвращению Крыма Украине и не к улучшению ситуации с правами человека в России, а к кризису внутри Совета Европы.
Также сообщалось о встрече Ягланда с лидером "Радикальной партии" Олегом Ляшко, который заявил лидеру СЕ о том, что все украинские политические силы, представленные в ПАСЕ, категорически отвергают возможность возвращения делегации России без выполнения ею многочисленных резолюций по ее агрессии против Украины.
Позже Ягланд разработал план, нацеленный на возвращение России в ПАСЕ. Несколько принципов, которые необходимо для этого внести в правила Ассамблеи, были представлены в его годовом докладе.
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