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Возвращение делегации РФ: ПАСЕ одобрила срочные дебаты

Сегодня, 14:01

Ассамблея поддержала проведение дебатов по срочной процедуре

Фото: Council of Europe Parliamentary Assembly / Flickr
Фото: Council of Europe Parliamentary Assembly / Flickr.
Возвращение делегации РФ: ПАСЕ одобрила срочные дебаты //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/b2a/c2a/5cab2ac2aadf6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/b2a/c2a/5cab2ac2aadf6.jpg Политика Ассамблея поддержала проведение дебатов по срочной процедуре

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) поддержала проведение по срочной процедуре дебатов по докладу, цель которого упростить процедуру по снятию санкций с российской делегации в Ассамблее.

Данный вопрос внесен в повестку дня весенней сессии ПАСЕ, которая проходит 8-12 апреля в Страсбурге (Франция), сообщает "Укринформ".

Авторы доклада "Роль и миссия Парламентской ассамблеи: главные вызовы будущего" – нидерландские делегаты Тини Кокс и Март ван де Вен. Они предлагают изменить регламент, что позволит упростить принятие решения по снятию санкций, введенных в ПАСЕ против России.

Украинская делегация в ПАСЕ и значительное количество депутатов из других стран выступали против рассмотрения доклада на этой сессии по срочной процедуре. Глава делегации Верховной Рады в ПАСЕ Владимир Арьев во время обсуждения данного вопроса удивился, что проект доклада был подготовлен заранее. По его словам, это беспрецедентный случай в Ассамблее.

В свою очередь президент ПАСЕ Лилиан Мори Паскье подчеркнула, что такая ситуация не нарушает регламент.

Ранее глава Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд заявил, что лишение России права голоса привело не к возвращению Крыма Украине и не к улучшению ситуации с правами человека в России, а к кризису внутри Совета Европы.

Также сообщалось о встрече Ягланда с лидером "Радикальной партии" Олегом Ляшко, который заявил лидеру СЕ о том, что все украинские политические силы, представленные в ПАСЕ, категорически отвергают возможность возвращения делегации России без выполнения ею многочисленных резолюций по ее агрессии против Украины.

Позже Ягланд разработал план, нацеленный на возвращение России в ПАСЕ. Несколько принципов, которые необходимо для этого внести в правила Ассамблеи, были представлены в его годовом докладе.

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Тег Россия, Арьев, ягланд, ПАСЕ

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