ПАСЕ утвердила новый санкционный механизм, отклонив все правки Украины

Процедура введения санкций будет занимать не менее девяти месяцев

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В Парламентской ассамблее Совета Европы приняли решение изменить процедуру введения санкций против стран, нарушающих принципы и ценности Совета Европы.

Соответствующий документ поддержали на зимней сессии в Страсбурге. За это решение проголосовали 109 депутатов, против выступили 24, еще 30 – воздержались.

В частности, Ассамблея поддержала создание дополнительной (взаимодополняющей) общей процедуры, согласно которой два уставных органа Совета Европы – Комитет министров и ПАСЕ – проводят консультации в связи с серьезными нарушениями одной из стран-членов ее уставных обязательств.

Главная цель дополнительной процедуры заключается в том, чтобы с помощью диалога и сотрудничества добиться выполнения странами-членами обязательств и принципов Совета Европы, но при этом избежать введения санкций.

Также определено, что процедура должна касаться наиболее серьезных нарушений фундаментальных принципов и ценностей, закрепленных в уставе Совета Европы.

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Кроме того, процедура может быть инициирована как Комитетом министров, Ассамблеей, так и генеральным секретарем Совета Европы, и все три стороны могут участвовать в соответствующем процессе.

При этом предполагается, что до того момента, как будет принято какое-либо решение, все три стороны должны консультировать друг друга. Также требуется активное участие на всех стадиях этого процесса страны, которая нарушила обязательства, чтобы с помощью конструктивного диалога и сотрудничества вернуться к ситуации, когда обязательства и принципы организации не нарушаются.

В докладе указано, что каждая страна, которая нарушает уставные обязательства, должна "принять меры, чтобы урегулировать ситуацию".

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Новая процедура является довольно длительной – она ​​рассчитана на девять месяцев. Все это время должен продолжаться диалог с нарушителем, и в случае даже минимального прогресса в решении проблемы срок может быть запущен заново. Таким образом, завершение процедуры и наложения санкций на "серьезного нарушителя" становится почти недостижимым на практике.

Напомним, ранее члены зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы избрали вице-спикером ПАСЕ российского депутата Петра Толстого, несмотря на его антисемитские высказывания в прошлом.

Два года назад он заявил, что евреи выступают против передачи Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге на баланс Русской православной церкви, и назвал их потомками тех, кто якобы разрушал православные храмы.

Стоит отметить, что летом Украина похожим образом смогла остановить назначение вице-президентом ПАСЕ Леонида Слуцкого.

В России Толстой известен как соавтор законопроекта, который позволяет признавать иностранными агентами любые СМИ, зарегистрированные за границей, даже если они не получают деньги от зарубежных правительств.

А что касается Украины, то этот депутат требовал предоставить жителям Донбасса такое же "право на самоопределение", как у жителей Косово.

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