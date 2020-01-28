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Россиянина-антисемита избрали вице-президентом ПАСЕ

28 января, 22:42

Замглавы Госдумы РФ Петр Толстой набрал достаточно голосов на зимней сессии ПАСЕ

Петр Толстой

Петр Толстой / Фото: сайт Госдумы РФ

Члены зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы избрали вице-спикером ПАСЕ российского депутата Петра Толстого, несмотря на его антисемитские высказывания в прошлом.

На голосовании 28 января кандидатуру заместителя председателя Государственной Думы РФ и главы делегации России в ПАСЕ поддержали 132 парламентария из 252.

Не помешал этому и демарш представительницы Украины Марии Мезенцевой, которая пыталась обжаловать назначение Толстого. Она напомнила об антисемитских высказываниях российского парламентария и инициировала тайное голосование, на котором Толстой набрал достаточно голосов.

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Два года назад он заявил, что евреи выступают против передачи Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге на баланс Русской православной церкви, и назвал их потомками тех, кто якобы разрушал православные храмы.

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Фото: rotoinfo.ru

Стоит отметить, что летом Украина похожим образом смогла остановить назначение вице-президентом ПАСЕ Леонида Слуцкого.

В России Толстой известен как соавтор законопроекта, который позволяет признавать иностранными агентами любые СМИ, зарегистрированные за границей, даже если они не получают деньги от зарубежных правительств.

А что касается Украины, то этот депутат требовал предоставить жителям Донбасса такое же "право на самоопределение", как у жителей Косово.

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Совет Европы парламентская ассамблея ПАСЕ

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