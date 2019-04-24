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Паспорта России для жителей ОРДЛО: в Украине отреагировали на решение Путина

Сегодня, 16:29

Кремль понял, что Украина не собирается сдаваться России и сделал следующий шаг, отметил Кулеба

Скриншот
Скриншот.

Постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба считает, что Кремль повышает ставки в противостоянии с Украиной, выдавая паспорта украинцам с оккупированных территорий Донбасса. Так он прокомментировал сегодняшнее решение президента РФ Владимира Путина.

По его словам, новые санкции, осторожный комментарий Пескова о будущем украинско-российских отношений и подпись Путиным указа об упрощенном российском гражданстве жителям ОРДЛО повышают ставки и усложняют условия игры для Украины.

"Видно, Москва не ожидает, что Украина планирует сдаваться", – написал Кулеба.

Как сегодня стало известно, Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства РФ жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по упрощенной схеме. "Установить, что лица, постоянно проживающие на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлением о приеме в гражданство России в упрощенном порядке", – говорится в его указе.

Стоит отметить, что двойное гражданство в Украине не признается законодательством.

В то же время помощник президента РФ Владислав Сурков считает, что Путин справедливо упростил выдачу паспортов на Донбассе и назвал это "долгом перед русскоговорящими".

Напомним, в декабре прошлого года Совет Федерации России одобрил закон, который дает Путину новые полномочия определять категории иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право на получение российского гражданства в упрощенном порядке в гуманитарных целях.

В то же время в комментарии сайту "Сегодня" эксперт-международник Антон Кучухидзе рассказал, грозят ли Кремлю новые санкции Запада за паспорта жителям ОРДЛО. По его словам, Россия нарушает украинское законодательство и международные нормы.

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Тег Россия, Путин, Донбасс, гражданство, паспорта, кулеба, ОРДЛО

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Источник:

Сегодня

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