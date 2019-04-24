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Сурков назвал упрощение выдачи российских паспортов на Донбассе "справедливым"

Сегодня, 16:07

Куратор "ДНР" назвал либерализацию выдачи российского гражданства жителям ОРДЛО "долгом перед русскоговорящими"

Владислав Сурков
Владислав Сурков. Фото: сайт Кремля

Помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков, которого называют кремлевским куратором "ДНР", назвал упрощение процедуры выдачи российского гражданства жителям оккупированных РФ территорий Донецкой и Луганской областей неизбежным шагом.

"Это долг России перед говорящими и думающими по-русски людьми", — сказал он.

По словам Суркова, жители неподконтрольных Украине территорий оказались в "очень тяжелой ситуации".

"В этих условиях решение президента России является абсолютно справедливым и неизбежным", – отметил помощник Путина.

Стоит отметить, что двойное гражданство в Украине не признается законом.

Напомним, что Россия активно поддерживаемых незаконные вооруженные формирования, оккупировавшие часть территорий Донецкой и Луганской областей Украины – в техническом, военном и финансовом плане.

Однако прошлой осенью Кремль сократил финансирование боевиков. В частности, стало известно о массовом сокращении бюджетников в ОРДЛО – от дворников до работников местных органов власти.

Также ранее стало известно, что оккупационные власти "Л/ДНР" получили распоряжение замминистра экономического развития РФ Сергея Назарова "откорректировать" запрос на финансовую и материально-техническую помощь из России на 2019 год в сторону ее радикального сокращения.

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Тег Россия, Донбасс, оккупация, гражданство, паспорт, ОРДЛО, Сурков

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Источник:

ТАСС

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