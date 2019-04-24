Сурков назвал упрощение выдачи российских паспортов на Донбассе "справедливым"
Куратор "ДНР" назвал либерализацию выдачи российского гражданства жителям ОРДЛО "долгом перед русскоговорящими"
Помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков, которого называют кремлевским куратором "ДНР", назвал упрощение процедуры выдачи российского гражданства жителям оккупированных РФ территорий Донецкой и Луганской областей неизбежным шагом.
"Это долг России перед говорящими и думающими по-русски людьми", — сказал он.
По словам Суркова, жители неподконтрольных Украине территорий оказались в "очень тяжелой ситуации".
"В этих условиях решение президента России является абсолютно справедливым и неизбежным", – отметил помощник Путина.
Стоит отметить, что двойное гражданство в Украине не признается законом.
Напомним, что Россия активно поддерживаемых незаконные вооруженные формирования, оккупировавшие часть территорий Донецкой и Луганской областей Украины – в техническом, военном и финансовом плане.
Однако прошлой осенью Кремль сократил финансирование боевиков. В частности, стало известно о массовом сокращении бюджетников в ОРДЛО – от дворников до работников местных органов власти.
Также ранее стало известно, что оккупационные власти "Л/ДНР" получили распоряжение замминистра экономического развития РФ Сергея Назарова "откорректировать" запрос на финансовую и материально-техническую помощь из России на 2019 год в сторону ее радикального сокращения.
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