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Паспорта России на Донбассе: в Молдове рассказали о своем грустном опыте

14 июня, 08:37

В Приднестровье почти каждый второй получил российский паспорт

Очередь у центра выдачи российских паспортов в Донецке. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
Очередь у центра выдачи российских паспортов в Донецке. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko.

Украина стала далеко не первой в списке стран, подвергшихся особой форме "гибридной" агрессии России, когда президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры выдачи российского гражданства жителям оккупированных Россией территорий Донецкой и Луганской областей.

В свое время в Молдове не был введен подсчет людей, получивших российское гражданство, поэтому Киеву стоило бы поучиться на ошибках соседей.

Об этом аналитик по вопросам безопасности Института развития и социальных инициатив Vitorul (Республика Молдова), бывший заместитель председателя Пограничной полиции Республики Молдова Росиан Василой рассказал в комментарии сайту "Сегодня" .

"Мы не знаем сколько реально граждан имеют российское гражданство. Эти цифры влияют на процессы в стране. На данный момент, по неофициальной информации, с российскими паспортами на оккупированной территории около 200 тысяч человек (что для 4-миллионной Молдовы, а особенно для 470-тысячного Приднестровья, является существенным показателем. – Ред. ). Но точную цифру никто не скажет, потому что выдача паспортов происходит без участия официальной Молдовы", – говорил Василой.

Напомним, что двойное гражданство в Украине не признается законодательством .

Напомним, новости "Сегодня" сообщали, что США назвали "чрезвычайно провокационным" указ Путина о паспортизации Донбасса . А спецпредставитель США по Украине Курт Волкер дал понять, что российские паспорта жителей Донбасса окажутся "в бане", как и крымские.

Больше читайте на сайте "Сегодня": "Российская паспортизация ОРДЛО: цели Кремля и опыт Молдовы с Грузией" .


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Тег Приднестровье, Донбасс, Молдова, паспорта, российский паспорт

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