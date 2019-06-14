Российская паспортизация ОРДЛО: цели Кремля и опыт Молдовы с Грузией

РФ активно выдает свои паспорта на оккупированных территориях, чтобы расшатать ситуацию в Украине

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Еще 24 апреля 2019 президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов украинцам, которые проживают на временно оккупированных Россией территориях Донбасса. Такое решение вызвало бурю возмущений, как со стороны Украины, так и со стороны других стран и международных организаций. Тем не менее, несмотря на однозначную реакцию Украины и Запада, в Ростовской области вскоре открылся Центр выдачи российских паспортов жителям т.н. "ЛНР".

Вскоре после подписания Путиным указа заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в интервью сайту "Сегодня" отмечал, что российские паспорта на Донбассе будут получать, в первую очередь, боевики и представители оккупационных "администраций". А уже 8 мая стало известно, что проживающие на оккупированных территориях граждане Украины, которые получат российские паспорта, могут остаться без украинских пенсий и социальных выплат. Об этом у себя в Facebook сообщила глава Министерства по делам ветеранов Ирина Фриз. Кабмин, в свою очередь, признал такие паспорта недействительными и инициировал внесение граждан, получивших паспорта РФ, в базу данных с последующим лишением их статуса бенефициара на получение социальных выплат или пенсий со стороны Украины.

Вопрос такой паспортизации в условиях российской агрессии в Украине стоит очень остро, вызывая немало дискуссий и порождая все новые и новые опасения. Сайт "Сегодня" разбирался, какие риски и последствия могут ждать нашу страну.

Зачем это России

Эксперты сходятся во мнении, что одной из причин такого шага РФ стало желание посеять раздор между украинцами. Еще недавно в комментарии сайту "Сегодня" глава Центра проблем Российской Федерации Национального института стратегических исследований Петр Бурковский отмечал, что незаконная паспортизация может стать катализатором очередной дискуссии на тему двойного гражданства. В свою очередь, заместитель директора по международным вопросам Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь на недавней конференции также отметил, что РФ использует выдачу российских паспортов жителям оккупированного Донбасса для получения контроля над Украиной.

"Россия не остановится, независимо от того, кто президент, в вопросе разрушения Украинского государства, и паспортизация будет использована, чтобы в дальнейшем разрушать Украинское государство или создавать условия, чтобы Украина стала подконтрольной РФ. Паспортизация используется как аргумент торга", – отметил Самусь.

В то же время руководитель отдела этнонациональных исследований, реинтеграции и развития гражданского общества Национального института стратегических исследований Юлия Тищенко считает, что выдача российских паспортов - больше "показательное выступление".

"Люди, которые получили вот это российское гражданство, и у которых стоит регистрация в Ростовской области, не могут с этими паспортами жить как граждане России, не могут получить визы в другие страны, ведь в мире эти паспорта не признают. Это гибридные и специфические документы, которые не открывают для них никаких окон возможностей", – говорит Тищенко.

При этом, по ее мнению, чиновники должны прекратить высказывания о том, что люди, которые получили российские паспорта, будут наказаны; по мнению Тищенко, нужно искать разные ответы на эти вызовы, но не отталкивать тех, кто проживает на оккупированных территориях.

Опыт других стран

Печальный опыт с оккупацией территорий и последующей паспортизацией со стороны России есть и у других стран. В первую очередь, здесь вспоминается Приднестровский конфликт в Молдове, к которому РФ также приложила руку. Непризнанная "Приднестровская Молдавская Республика" провозгласила независимость от Молдавской ССР еще в 1990 г., а уже с 2017 г. флаг России используется в "ПМР" как второй государственный.

Аналитик по вопросам безопасности Института развития и социальных инициатив Vitorul (Республика Молдова), бывший заместитель председателя Пограничной полиции Республики Молдова Росиан Василой рассказал, что в свое время в Молдове не был введен подсчет людей, получивших российское гражданство; Украине, по его мнению, стоило бы поучиться на таких ошибках.

"Мы не знаем сколько реально граждан имеют российское гражданство. Эти цифры влияют на процессы в стране. На данный момент, по неофициальной информации, с российскими паспортами на оккупированной территории около 200 тысяч человек. Но точную цифру никто не скажет, потому что выдача паспортов происходит без участия официальной Молдовы", – говорил Василой.

Похожая ситуация и в Грузии, где в 2008 г. произошла война с Россией, в результате которой регионы Южная Осетия и Абхазия провозгласили "независимость", оказавшись оккупированы и фактически аннексированы Россией. Руководитель Южнокавказского филиала Центра исследований армии конверсии и разоружения Владимир Копчак, рассказал, что Грузия решила противодействовать российской агрессии своим методом – активно развивая страну.

"Линейно действовать против паспортизации невозможно, нужно действовать комплексно. После 2012 года Грузия сделала ставку на гуманитарную и социокультурную сферы. Несмотря на глубинные проблемы и экономические кризисы, Тбилиси сейчас выигрывает так называемую "войну социальных миров", которая идет между Грузией и оккупированными территориями", – говорит Копчак и отмечает очевидную разницу между цветущим Батуми и почти разрушенным абхазским Сухуми.

По словам экспертов, Украина может использовать опыт других стран, при этом ей необходимо выбрать свой путь для решения этой проблемы. В частности, потому, что в Украине сложилась достаточно запутанная ситуация с двойным гражданством.

Двойное гражданство в Украине

Двойное гражданство в Украине плотно ассоциируется с чем-то плохим и незаконным, чему способствуют недавние события. Взять хотя бы конфликт, связанный с раздачей венгерских паспортов на Закарпатье. В то же время украинское законодательство не предусматривает никакой ответственности за двойное гражданство. Проблемы могут быть только у государственных служащих, ведь согласно статье 19 Закона Украины "О государственной службе", лица, имеющие гражданство другой страны помимо Украины, не могут вступить на государственную службу.

"Для украинского государства лица, имеющие как украинское гражданство, так и гражданство другой страны, признаются только гражданами Украины. Не существует также никакой юридической ответственности за наличие второго гражданства помимо украинского", – рассказывал в комментарии "Сегодня" Василий Чередниченко, адвокат, партнер ЮФ EXPATPRO.

Сейчас двойное гражданство не признают около 80 стран – это в основном страны Африки и Азии. Если говорить о Европе, то такую практику не признают в Австрии, Литве, Норвегии и Нидерландах. В Украине же эта сфера находится за рамками контроля: государство, фактически, просто закрывает глаза на то, что у человека может быть несколько паспортов.

Политиками этот вопрос поднимается все чаще, а несколько лет назад в Раде зарегистрировали законопроект, согласно которому украинец, который получил гражданство другой страны, автоматически дает согласие на прекращение гражданства Украины; напомним при этом, что в большинстве стран двойное гражданство считается нормой.

Правда, не стоит забывать, что Украина – объект военной и информационной агрессии, и если узаконить двойное гражданство, проблем со стороны России может стать куда больше. Многие опасаются "ползучей сепаратизации", которая будет еще больше подрывать целостность страны. И потому однозначных ответов на вопрос "как противостоять раздаче паспортов в ОРДЛО" пока нет...

А тем временем на Донбассе продолжаются бои. Как сообщали новости "Сегодня", украинские бойцы взяли под полный контроль населенный пункт Марьинка.

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