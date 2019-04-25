"Паспортная оккупация" Донбасса Россией: появилась реакция Британии

Посол Соединенного Королевства в Украине Джудит Гоф жестко раскритиковала Россию за подрыв Минских соглашений

Фото: Flickr

"Паспортное" решение российских властей, упрощающее процедуру выдачи гражданства РФ украинским жителям временно оккупированных территорий Донбасса, является лишь очередной попыткой дестабилизировать ситуацию в Украине.

Так считает посол Великобритании в Украине Джудит Гоф, которая в своем Twitter осудила президента России Владимира Путина, который накануне подписал соответствующий указ.

"Решение России упростить предоставление гражданства украинцам на Донбассе является очередной наглой попыткой дестабилизировать Украину. Вместо возведения барьеров на пути к миру России следует полностью имплементировать Минские соглашения и быстро положить конец конфликту", – написала британский дипломат.

Напомним, что Британия – не единственное европейское государство, осудившее такой провокационный шаг Кремля. Ранее против упрощения выдачи российских паспортов украинцам на оккупированном Донбассе выступили Германия и Франция, назвав такое решение "противоречащим духу Минский соглашений".

Кроме того, президент Петр Порошенко жестко раскритиковал поступок Путина и призвал международных партнеров Украины в ответ на это жестко осудить действия российских властей, а также усилить режим международных санкций.

Следует отметить, что украинское законодательство не признает двойное гражданство внутри страны.

Из-за решения Кремля Украина созывает заседание Совета Безопасности ООН, что является одной из главный тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видесюжете:

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