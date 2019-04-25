"Паспортная оккупация" Донбасса Россией: появилась реакция Британии
Посол Соединенного Королевства в Украине Джудит Гоф жестко раскритиковала Россию за подрыв Минских соглашений
"Паспортное" решение российских властей, упрощающее процедуру выдачи гражданства РФ украинским жителям временно оккупированных территорий Донбасса, является лишь очередной попыткой дестабилизировать ситуацию в Украине.
Так считает посол Великобритании в Украине Джудит Гоф, которая в своем Twitter осудила президента России Владимира Путина, который накануне подписал соответствующий указ.
"Решение России упростить предоставление гражданства украинцам на Донбассе является очередной наглой попыткой дестабилизировать Украину. Вместо возведения барьеров на пути к миру России следует полностью имплементировать Минские соглашения и быстро положить конец конфликту", – написала британский дипломат.
Напомним, что Британия – не единственное европейское государство, осудившее такой провокационный шаг Кремля. Ранее против упрощения выдачи российских паспортов украинцам на оккупированном Донбассе выступили Германия и Франция, назвав такое решение "противоречащим духу Минский соглашений".
Кроме того, президент Петр Порошенко жестко раскритиковал поступок Путина и призвал международных партнеров Украины в ответ на это жестко осудить действия российских властей, а также усилить режим международных санкций.
Следует отметить, что украинское законодательство не признает двойное гражданство внутри страны.
Из-за решения Кремля Украина созывает заседание Совета Безопасности ООН, что является одной из главный тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видесюжете:
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " "Паспортная оккупация" Донбасса Россией: появилась реакция Британии". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
США назвали провокацией "паспортный" указ Путина
России предстоит решить, хочет ли она дальнейшей эскалации напряженности или исполнения обязательств в рамках Минских соглашений
Канада осудила "паспортное" решение Кремля
Канада осуждает поддерживаемое Россией насилие на востоке Украины и дестабилизационное предложение
Посол Франции: раздача паспортов РФ противоречит Минским соглашениям
Посол Франции осудила выдачу российских паспортов жителям оккупированного Донбасса
На Донбассе оккупанты подготовили списки для получения паспортов РФ
По словам Лисянского, на оккупированных территориях агитация за российские паспорта проводилась в течение двух лет