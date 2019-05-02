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Паспортная провокация Путина на Донбассе: Тука предрек провал оккупантам

2 мая, 10:26

Многокилометровых очередей, как рассчитывают оккупанты, за российскими паспортами не будет, считает замминистра

Фото: facebook.com/george.tuka
Фото: facebook.com/george.tuka.

Российская паспортизация Донбасса может провалиться жители т.н. "ЛНР" и "ДНР" вряд ли будут рваться оформлять российское гражданство. Об этом рассказал в интервью сайту "Сегодня" заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

Он считает, что в долгосрочной перспективе не стоит ожидать массовой смены гражданства жителями ОРДЛО, причем сами же т.н. "оккупационные администрации" помешают этому процессу.

"Многое будет зависеть от того, какое количество паспортов будет роздано. По моим данным, на сегодняшний день массовую раздачу паспортов Россия реально не планирует. Кроме того, эта услуга оказывается не бесплатно. Порядка 5-7 тысяч рублей. Интересный момент, что предварительный сбор заявок осуществляют не представители России, а представители местных "псевдоадминистраций". Уровень коррупции на местах там куда выше "родного" украинского. Можно предположить, что реальная стоимость будет существенно превышать указанные 5-7 тысяч рублей. Поэтому я не ожидаю, что там будут многокилометровые очереди", – сказал Тука.

Читайте на сайте "Сегодня" полный текст интервью с Георгием Тукой о паспортах России на Донбассе: "Будет пропагандистская кампания".

Напомним, 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов украинцам, которые проживают на временно оккупированных Россией территориях Донбасса. "Установить, что лица, постоянно проживающие на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлением о приеме в гражданство России в упрощенном порядке". Стоит отметить, что двойное гражданство в Украине не признается законодательством.

В то же время заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак намекал, что за получение "путинских паспортов" могут лишить гражданства Украины. По его мнению, предатели Украины из "Л/ДНР" с российским паспортом смогут избежать уголовного преследования.

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Тег Россия, Донбасс, паспорта, Тука

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Сегодня

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