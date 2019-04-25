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"Паспортное решение" Путина по Донбассу: появилась реакция Эстонии

Сегодня, 18:52

Таллин осудил "паспортное" решение Владимира Путина в отношении оккупированных территорий востока Украины

Фото: Getty Images

Упрощение президентом России Владимиром Путиным процедуры выдачи паспортов РФ жителям временно оккупированных территорий Донбасса лишь дестабилизирует ситуацию и препятствует разрешению конфликта на востоке Украины.

Об этом 25 апреля заявили в Twitter Министерства иностранных дел Эстонии.

"Мы сожалеем о решении России предоставить украинцам возможность получения ускоренного гражданства в оккупированных частях Восточной Украины. Это действие дестабилизирует и препятствует разрешению конфликта. Мы полностью поддерживаем украинские суверенитет и территориальную целостность", – гласит коммюнике внешнеполитического ведомства.

Напомним, что двойное гражданство в Украине не признается законодательством.

Стоит отметить, что Эстония была не единственным балтийским государством, которое выступило с осуждением действий Кремля. Например, Литва выступила с предложением не признавать паспорта РФ, которые по упрощенной процедуре будут выдаваться жителям Донбасса. 

Мы также писали, что по этому поводу украинские власти решили созвать заседание Совета Безопасности ООН.

"Паспортный" указ президента России Владимира Путина является одной из главный тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:


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Тег Россия, Эстония, Донбасс, гражданство, паспорт

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