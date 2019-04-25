Литва предлагает не признавать паспорта, которые Россия будет выдавать на Донбассе

Вильнюс предлагает усиливать санкции против России за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины

Фото: Flickr

Литва выступила с предложением не признавать паспорта РФ, которые по упрощенной процедуре будут выдаваться жителям Донбасса. Соответствующее заявление опубликовано в четверг на сайте МИД балтийской республики.

"Литва призывает международное сообщество не признавать эти документы Российской Федерации, которые будут выданы незаконно, и последовательно усиливать санкции против России за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении.

Вильнюс также призвал осудить решение РФ упростить выдачу паспортов жителям Донбасса.

Как сообщалось, сам президент РФ Владимир Путин придумал объяснение выдачи российских паспортов жителям Донбасса. Он отметил, что жители оккупированных Россией территорий не могут "передвигаться нормально, не могут реализовать самые элементарные свои потребности и права".

В свою очередь Министерство иностранных дел Украины заявило, что решение о паспортах РФ на Донбассе юридически ничтожно и должно быть отменено. В ведомстве акцентировали, что Россия в очередной раз нарушила территориальную целостность Украины.

В связи с такими действиями агрессора, сегодня в Нью-Йорке состоится срочное заседание Совбеза ООН по данному вопросу. По киевскому времени, заседание начнется в 22:00.

Как известно, в феврале 2017 года Путин подписал указ о признании Россией "паспортов" так называемых "ДНР" и "ЛНР". Украинские власти назвали это доказательством оккупации Донбасса Россией, а тогдашний генсек ОБСЕ Ломберто Заньер заявил, что это решение помешает перемирию.

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