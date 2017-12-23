Передышка на Донбассе и "опадание" гривни: итоги недели в Украине

Эта неделя политической жизни выдалась бурной, хотя результатов дала немного. Самый позитивный — решение контактной группы в Минске об объявлении бессрочного перемирия на Донбассе с полуночи субботы, 23 декабря. Вряд ли приходится ожидать, что перемирие станет действительно бессрочным, поскольку до сих пор нет комплексного решения проблемы Донбасса, кроме Минских соглашений. Однако даже временное перемирие — это настоящий подарок для региона к праздникам. И доказательство того, что без войны обойтись можно.

Недообмен

Переговоры об обмене заложниками, которые в течение всего года были заблокированы, активизировались в последнюю неделю. Правда, обе стороны регулярно обвиняют друг друга в действиях, которые угрожают срыву. Активная подготовительная работа ведется — желающих участвовать в обмене ищут в тюрьмах и у боевиков, и у нас. Но не все идет гладко. Так, намеревались согласиться на обмен журналисты Дмитрий Василец и Евгений Тимонин, которых осудили за помощь в создании YouTube-канала "Новороссия". Но те в последний момент решили отказаться и ждать апелляции.

Русские маневры

Еще одно событие недели — уход российских военных из Совместного центра по контролю и координации действий по прекращению огня. По этому поводу возникло много версий, вплоть до того, что Москва расчищает поле для наступления боевиков. МИД РФ пояснял это так: "Украинская сторона сознательно создавала для входящих в состав СЦКК наших военнослужащих напряженную морально-психологическую обстановку, чинила препятствия для выполнения ими своих служебных обязанностей... Дело доходило до запретов на общение с местным населением". Сейчас Москва заявила о готовности вернуться в СЦКК, но на неких своих условиях, которые предстоит обсудить.

Михо-штурм

Горячо было в остальной Украине. В воскресенье Михеил Саакашвили со сторонниками осуществил попытку штурма Октябрьского дворца на Институтской. Причем это пересеклось с концертом — в зале было полно зрителей, в том числе с детьми. Попытка оказалась неудачной — помешали силовики. После чего Саакашвили открестился от штурма, назвав его провокацией. В итоге активность протеста в Киеве значительно уменьшилась, а сам экс-президент Грузии заявил, что его собираются депортировать во время новогодних праздников. Никто это заявление не откомментировал, поэтому остается только наблюдать над тем, подарят ли грузинам их бывшего президента на Новый год.

МВФ

Политические страсти идут рука об руку с экономическими. МВФ снова порекомендовал поднять цены на газ до уровня паритета с мировой ценой. Для промпредприятий цена уже повышена и составляет более 9 тысяч гривен за тысячу кубометров, но для населения правительство все еще удерживает старую цену — около 6,6 тысячи. Во власти понимают, что повышение цен на газ и отопление на 25—30% будет означать перевод 80% семей на субсидии, из-за чего весь процесс рыночных отношений в сфере ЖКХ потеряет смысл. Вероятно, зимой власть к этим рекомендациям не прислушается, а весной будет решать, насколько важен для нас кредит МВФ.

Пике гривни

Одним из самых неприятных событий недели стало резкое повышение курсов доллара и евро: американская валюта преодолела отметку в 28 гривен, европейская — в 33. Нацбанку пришлось принимать экстренные меры, впервые за последний год продав за один день на межбанке 100 млн долларов. Меры сработали: падение гривни остановилось. Но в течение месяца вряд ли стоит ожидать, что начнется откат курсов на привычные позиции.

"Приват" под арестом

Еще одна новость с финансовых рынков — арест всего имущества группы "Приват" по иску "ПриватБанка" по решению Лондонского суда. Акционеров "Привата" — Игоря Коломойского и Геннадия Добролюбова — обвиняют в выводе $2 млрд за границу перед национализацией из банка.

Собчак "по-украински"

И самое необычное шоу недели — пресс-конференции кандидата в президенты России Ксении Собчак для украинских СМИ. Собчак старалась казаться максимально "проукраинской", дистанцироваться от политики Путина, но получалось это не всегда хорошо. В частности, журналистка-кандидат предложила решить проблему Крыма с помощью большого международного референдума. После чего стало ясно, что в России нет ни одного политика, который готов решать проблему Крыма, возвратив его Украине.