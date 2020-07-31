Переговоры с Ираном шли 11 часов: Кулеба озвучил три основных результата

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подтвердил, что Иран согласился выплатить компенсации Киеву за сбитый самолет "Международных авиалиний Украины". Об этом он сказал во время онлайн-брифинга.

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По его словам, переговоры с иранской стороной в Киеве продолжались 11 часов и в целом прошли конструктивно. Он отметил три основных результата переговоров.

"Первое. Иран включился в переговорный процесс по установлению всех обстоятельств трагедии, привлечению виновных к ответственности и выплате компенсаций. Процесс начат. Второе. Иран согласился выполнить все свои обязательства по международным конвенциям в сфере авиации, участником которых он является. Это означает, что мы можем строить соответствующую работу конструктивно. Третьим результатом является договоренность с Ираном о том, как структурировать дальнейший процесс переговоров. Он будет проходить на нескольких уровнях, будут общаться следователи, технические эксперты и юристы, чтобы определить все обстоятельства, юридические и технические нюансы", – сказал Кулеба.

При этом министр на данный момент не может назвать, какие могут быть суммы компенсации украинской стороне, потому что сначала нужно учесть множество факторов.

Напомним, недавно во Франции начали расшифровывать "черные ящики". Стенограмма подтвердила факт незаконного вмешательства в работу самолета. Также Кулеба ранее озвучил пять требований к Ирану.

Как сообщали новости "Сегодня", пассажирский лайнер "Международных авиалиний Украины", на борту которого находились 176 человек, включая 11 украинских граждан, был сбит при вылете из Тегерана в Киев 8 января. Ответственность за случившееся взяли на себя иранские военные, объяснив это ошибкой и назвав виновным оператора ракетной системы, который якобы нарушил правила ведения огня "без получения разрешения".

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