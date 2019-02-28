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Переговоры Трампа и Ким Чен Ына завершились рабочим обедом с деликатесами

Сегодня, 07:57

Лидеры США и КНДР проведут совместный обед в специально подготовленном зале ресторана

Фото: AFP
Переговоры Трампа и Ким Чен Ына завершились рабочим обедом с деликатесами //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/778/1da/5c77781da6da1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/778/1da/5c77781da6da1.jpg Политика Лидеры США и КНДР проведут совместный обед в специально подготовленном зале ресторана

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын в четверг, 28 февраля, в Ханое завершили переговоры в расширенном составе. Основная переговорная часть саммита длилась более двух часов, теперь лидеры двух государств примут участие в рабочем обеде.

Обед проходит в зале ресторана Le Club Bar, в центре помещения установлен длинный стол с белоснежными скатертями, на котором находятся небольшие вазы с живыми цветами.

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын отведают четыре блюда. Об этом говорится в меню, распространенном среди журналистов медиацентра в Ханое.

В качестве закуски делегациям двух стран будет предложено фуа-гра с яблочным желе, а основным блюдом названа снежная рыба под особым соусом. На десерт лидеры двух государств смогут отведать пирог Баноффи из бананов, сливок, карамели и вареного сгущенного молока, а также засахаренные кусочки корня женьшеня и женьшеневый чай.

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Далее по программе следует совместное подписание некоего документа. Бумага получит название "Ханойская декларация", в которой, в частности, будет определено понятие "денуклеаризация" и указаны шаги обеих сторон к ее достижению. О подписании подобного документа говорилось в официальном заявлении Белого дома.

Кроме того, ранее президент США Дональд Трамп не исключил, что по итогам второго саммита КНДР – США может быть подписан мирный договор, призванный формально положить конец Корейской войне (1950–1953 гг.).

Как сообщалось, в среду, 27 февраля, во вьетнамском Ханое начался второй саммит глав США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Главная цель этих переговоров — денуклеаризация Корейского полуострова.

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Тег саммит, Трамп, Ким Чен Ын, денуклеаризация

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Источник:

ТАСС

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