Переговоры в Париже по Донбассу: зачем это Меркель и чего добивается Путин

Сегодня, 16:53

Встреча в "нормандском формате" может разблокировать вопрос миротворцев, но РФ попытается затянуть процедуру, прогнозируют эксперты

Фото: AFP
Фото: AFP

Одним из ключевых пунктов повестки дня заседания нормандской четверки 11 ноября в Париже, которое инициировала канцлер Германии Ангела Меркель, будет вопрос введения миротворческого контингента на Донбасс. Тот факт, что инициатива о новом раунде переговоров на уровне глав четырех государств исходила от Меркель в основном по той причине, что ФРГ и глава немецкого правительства стремятся продемонстрировать мировому сообществу, что являются лидерами в Европе по решению европейских проблем. Тем не менее, для президента России Владимира Путина, тоже приглашенного во Францию, в большей степени будет важной встреча именно с главой Белого дома Дональдом Трампом, а вопрос ситуации на Донбассе для российского руководителя будет второстепенным.

Об этом в комментариях сайту "Сегодня" рассказали политолог Александр Палий и политический консультант Ирина Серова.

"Сейчас ведутся переговоры о миротворческой миссии ООН на Донбассе. И стороны потихоньку продвигаются в этом направлении. Потому что это с одной стороны для России является возможность перевесить финансирование Донбасса на Запад и Украину. Одновременно для Киева это даст возможность обезопасить себя от резких военных обострений. Почему инициатива исходила от Меркель? Это естественно, ведь Германия сегодня лидер Европы. ФРГ вкладывает большие средства в гуманитарные разные миссии. Таким образом они себе зарабатывают моральный авторитет. Авторитет европейского лидера. Эта инициатива не связана с внутреннеполитической борьбой в самой Германии. Немцы на это не обращают внимания. Редко, когда политики ФРГ эксплуатируют внешнеполитические вопросы для решения внутренних проблем – миграции, роста экономики, будущего Евросоюза и т.д.", – пояснил Палий.

В свою очередь политический консультант, кандидат юридический наук Ирина Серова спрогнозировала сайту "Сегодня", что позиция России на переговорах в "нормандском формате" в Париже будет неизменной, а встреча таким образом не сдвинет с мертвой точки решение проблем оккупированного Донбасса.

"Каждый раз, когда происходят какие-то международные переговоры на таком уровне (или намечаются), всегда наши доморощенные и недоморощенные эксперты делают из этого какую-то глубочайшую сенсацию. Я бы рекомендовала этого не делать и не фонтанировать различными предположениями. Потому что путинская власть в России четко дала понять всеми месседжами, насколько это возможно, что она делает ставку на президентские выборы в Украине. Она делает ставку на то, что изменится президент, с которым легче будет для россиян вести переговоры. Соответственно, это ключевое. Поэтому, конечно же, все серьезные договоренности (по Донбассу. – Авт.) либо какие-то кардинальные шаги со всех сторон, мы увидим только после выборов президента в Украине", – подчеркнула эксперт.

Как добавила Серова, в Украине и России официально заявляли ранее, что двухсторонних переговоров в Париже между Порошенко и Путиным не будет. При этом в Париже планируется встреча Путина и президента США Дональда Трампа, "но не по вопросу ситуации на Донбассе, а относительно выхода Штатов из известного всем ракетного договора РСМД".

"Исходя из этого, Путин просто хочет услышать аргументы Трампа, почему США это делают, поскольку такой шаг Штатов – серьезный удар по России. И для РФ это будет более важно, чем нынешняя ситуация на Донбассе. Потому что в доктрине России в сфере безопасности врагом указывается не Украина, а Штаты, с которыми стоит бороться. А Украина, по мнению россиян, это только препятствие на их пути. Исходя из этого, думаю, мы никаких кардинальных договоренностей в Париже не услышим. Возможно, увидим продвижения на дипломатическом уровне вероятных новых форматов (расширенных минских или нормандских). Но не думаю, что стоит ожидать какого-то прорыва по вопросу Донбасса от этих нескольких раундов переговоров", – отметила она.

Ранее сайту "Сегодня" исполнительный директор Института мировой политики, политолог Евгений Магда тоже заявлял, что в случае проведения переговоров в "нормандском формате" беседа в Париже лидеров Украины, Германии, Франции и РФ будет непродолжительная, а прогнозировать какие-то по ее итогам действенные решения по урегулированию конфликта на Донбассе не следует.

На прошлой неделе канцлер Германии Ангела Меркель приезжала в Киеве и среди прочего сделала заявление о ситуации в Украине и по ситуации на Донбассе

Более детально в визите канцлера в Киев читайте в материале "Сегодня" "Меркель в Украине: зачем на самом деле канцлер ФРГ могла приезжать в Киев".
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Автор:

Дмитрий Дубенский

Источник:

"Сегодня"

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