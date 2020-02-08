Переходное правосудие на Донбассе: что придумали в рабочей группе по реинтеграции ОРДЛО

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До очередных переговоров в Нормандском формате и второй встречи Владимира Зеленского с Владимиром Путиным остается два месяца. И Украина уже наработала предложения и концепции, с которыми отправится на эти переговоры. Одно из них – принцип переходного правосудия. О том, как он работает, сайт "Сегодня" расспросил заместителя главы рабочей группы по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. исполнительного директора общественного союза "Украинский Хельсинский союз по правам человека" Александра Павличенко.

Концепция переходного правосудия была предложена для сторон, которые переживали вооруженный конфликт (это происходило на разных континентах, в разных государствах или между разными государствами), чтобы преодолеть его последствия, достичь примирения и сделать невозможным повторение конфликта. Для этого и применяются принципы переходного правосудия, – поясняет Павличенко.

По его словам, переходное правосудие основывается на учете четырех критериев:

Восстановление справедливости

компенсация жертвам вооруженного конфликта

определение исторической правды

институциональное усиление государственных механизмов с тем, чтобы сделать невозможным повторение такого конфликта.

"Первой основой переходного правосудия является восстановление справедливости: привлечение или непривлечение к ответственности, поиск ответа на вопрос, как будет осуществляться процедура амнистии, какие органы это будут делать, или это будет судебный орган, или это будет какая-то другая организация? Например, это может быть комиссия правды. В концепции украинской модели переходного правосудия необходимо разработать и предусмотреть, в частности, какими будут условия осуществления амнистии, кого она коснется, будет ли это "прощением", соответственно, должен быть разработан отдельный закон", – говорит Александр Павличенко.

По его словам, сейчас по факту мы имеем взаимное освобождение больших групп людей, а это также фактор, который влияет на вопрос амнистии. Ведь достаточно большое количество людей, которые совершали преступления в результате этой вооруженной агрессии, уже получили приговоры и были освобождены от отбывания наказания по процедуре помилования. Поскольку без этого не произошло бы освобождение и возвращение в Украину захваченных Россией украинских политических заложников, военнослужащих, попавших в плен во время боевых действий на Востоке Украины.

При этом украинская сторона освобождала действительно уголовных преступников, у которых руки в крови, которые были или наемниками, или имели отношение к совершению действительно тяжких преступлений. Вместе с тем, на сегодняшний день эти лица уже полностью защищены от дальнейшего уголовного преследования. Приговоры по ним уже были приняты, они получили амнистию, были помилованы. Поэтому я бы сказал так: первая сотня знаковых преступников уже не будет привлечена к ответственности, поскольку уже была привлечена и помилована. Это стало результатом договоренности во время проведения процедуры взаимного освобождения. То есть, эти факторы также влияют на оценку ситуации и понимание, каким образом должен строиться диалог между сторонами при достижении определенного консенсуса и согласия, чтобы эти территории были возвращены вместе с людьми, – поясняет Павличенко.

Также концепция переходного правосудия предусматривает возмещение вреда и унификацию взглядов на события, которые произошли.

"Каждая из сторон видит мотивы и основания конфликта по-своему. Российская пропаганда рассказывает о нацистах и бандеровцах, которые хотят уничтожить русский язык на Донбассе и т.д. Это проявление того же цинизма, присущего СССР, который напал на Финляндию, рассказывая, что это Финляндия напала на Советский Союз, называя это "освободительной войной", – напоминает эксперт.

С чем Украина поедет на вторую встречу с Россией, и как вернуть Донбасс – читайте в нашем интервью "Украинских законов для выборов на Донбассе вполне достаточно: Александр Павличенко о реинтеграции ОРДЛО".

Напомним, первое заседание Нормандской четверки состоялось в начале декабря в Париже. На нем стороны договорились об обмене пленными и разведении войск, и предварительно договорились встретиться весной.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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