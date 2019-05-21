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Перевыборы Рады: Геращенко указала на серьезный момент

21 мая, 17:03

Первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко рассказала о переговорах с Владимиром Зеленским

Здание Верховной Рады в Киеве
Здание Верховной Рады в Киеве. Фото: AFP

Руководство Верховной Рады и представители парламентских фракций и групп обсуждали на встрече с президентом Владимиром Зеленским изменения избирательного законодательства, но стандарты ОБСЕ рекомендуют странам-членам организации не менять избирательное законодательство за год до выборов. Об этом рассказала первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко по итогам консультаций руководства Верховной Рады и представителей фракций с Главой государства, сообщает "Укринформ".

Она подтвердила, что на встрече обсуждались возможные изменения законодательства. А также подчеркнула, что присутствующие там эксперты, в частности председатель Центральной избирательной комиссии, четко заявили, что Украина должна придерживаться стандартов ОБСЕ, которые рекомендуют странам-членам ОБСЕ не менять избирательное законодательство за год до выборов.

"А что говорить о несколько недель до выборов? Очевидно, что здесь есть большие проблемы", – сказала Геращенко.

Вместе с тем она напомнила, что во всех международных отчетах зафиксировано, что нынешние президентские выборы были проведены демократично, честно, без нарушения законодательства.

В то же время, как отметила первый вице-спикер, у президента Зеленского есть инициатива обратиться к Верховной Радые относительно проведения внеочередной сессии парламента, на которой ВР должна внести изменения в избирательное законодательство. По словам Геращенко, фракции и депутатские группы будут определяться по этому вопросу.

Также, по словам Ирины Геращенко, на встрече с Владимиром Зеленским большинство присутствующих согласились, что решение президента о роспуске парламента является политическим и не имеет конституционных предпосылок.

"Очевидно, что сегодня новоизбранный президент хочет воспользоваться своим высоким доверием, распустить парламент, чтобы, пользуясь этим рейтингом, сформировать новую власть. В то же время, большинство присутствующих на консультациях подчеркнули, что для этого нет никаких конституционных предпосылок, и это, безусловно, является нарушением закона. В то же время согласились, что если здесь есть политическое решение президента", - сказала Геращенко.

Напомним, как только Владимир Зеленский пришел к власти, заявил, что ждет от парламента кадровых изменений. Правда, председатель Службы Безопасности Василий Грицак еще до начала инаугурации сообщил, что написал рапорт, как и все его заместители. На призыв освободить кабинет пока нет реакции только генпрокурора Юрия Луценко.


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Тег Рада, Зеленский, Геращенко

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