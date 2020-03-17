Первая в Украине женщина-генпрокурор: что известно об Ирине Венедиктовой

17 мартаВерховная Рада на внеочередном заседании, которое созвал президент Украины, назначила Ирину Венедиктову новым генеральным прокурором. До этого она исполняла обязанности директора Государственного бюро расследований.

Перед голосованием президент Владимир Зеленский отметил моральные и профессиональные качества Венедиктовой. По словам Зеленского, назначение Венедиктовой позволит наладить работу органов прокуратуры и искоренить коррупцию.

"Впервые в истории независимой Украины генеральным прокурором может стать женщина. Но мне кажется, что в историю Украины она, в первую очередь, войдет, как профессиональный и результативный человек", – сказал глава государства, представляя кандидата на пост генпрокурора.

В результате "за" проголосовали 269 народных депутатов.

Украинский юрист, доктор юридических наук, профессор Ирина Валентиновна Венедиктова родилась 21 сентября 1978 года в Харькове в семье генерал-майора милиции Валентина Венедиктова – первого проректора Харьковского университета внутренних дел. Окончила Харьковский национальный университет внутренних дел. По информации журналиста Юрия Бутусова, является капитаном полиции.

Член научно-консультативного совета Верховного суда. Арбитр Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Украины. Заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин юридического факультета Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина.

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В 2016 году была кандидатом на должность судьи кассационного гражданского суда в составе Верховного суда. А 27 декабря 2019 года была назначена и.о. директора Государственного бюро расследований.

Кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" на парламентских выборах 2019 года, № 3 в списке. Беспартийная. Проживает в пгт Высокий Харьковского района Харьковской области.

Фото: Facebook

Замужем. Муж, Денис Колесник – сотрудник киберполиции. Семья воспитывает сына Даниила и дочь Аделину.

Напомним, что 5 марта на внеочередном заседании Верховной Рады нардепы 263 голосами "за" из 311 зарегистрированных в зале уволили Руслана Рябошапку с должности генерального прокурора.

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