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Варшава и Нью-Йорк: стало известно, где встретятся Трамп и Зеленский

Сегодня, 15:22

Первые переговоры президентов могут состояться до визита Зеленского в Белым дом

Дональд Трамп и Владимир Зеленский

Дональд Трамп и Владимир Зеленский / Фото: Reuters

Первый контакт президента Украины Владимира Зеленского с его американским коллегой Дональдом Трампом может состояться до официального визита в США.

Об этом 9 августа заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

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Американский дипломат напомнил о том, что у лидеров будет шанс для встречи в Варшаве, где 1 сентября пройдут мемориальные мероприятия по случаю 80-ой годовщины начала Второй мировой войны, а также на полях Генассамблеи ООН, которая откроется 17 сентября в Нью-Йорке.

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Фото: president.gov.ua

"Мы знаем о двух случая, где будут присутствовать оба президента. Они хотят использовать для общения обе эти возможности – и в Польше, и в Нью-Йорке. Мы надеемся, что у президентов будут и другие возможности для встречи и общения, но, кроме этих двух, мы еще не определились с остальной конкретикой", – сказал Тейлор.

По словам американского дипломата, официальный визит Зеленского в США пока что находится в стадии разработки, но "конкретных дат пока нет". На данном этапе идет согласование графиков двух президентов.

Напомним, что 1 июня в Администрации президента Украины подтвердили, что Дональд Трамп пригласил Владимира Зеленского на официальный визит в Вашингтон.

При этом, на прошлой неделе украинский президент заявил, что его официальная поездка в США запланирована на на сентябрь этого года.

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Источник: Укринформ

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