Песков рассказал, что не понравилось Путину в словах Зеленского по Донбассу

Зеленский и Путин не смогли решить и половины вопросов по Донбассу, но успели «поспорить»

/ Фото: Сегодня

В Кремле уже подводили итоги переговоров в Париже. Во время встречи президенту РФ Владимиру Путину не понравилась формулировка украинского лидера Владимира Зеленского, который называл захваченные Россией земли Донбасса – оккупированными. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, президенты во время двухсторонних переговоров высказывали несогласие формулировками друг друга.

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"В ходе переговоров каждый раз выступающие делали оговорку, то есть, как вы говорите, оккупированные территории – с чем мы не соглашаемся. То есть, в данном случае все четко подчеркивали свое несогласие с той или иной формулировкой. Путин неоднократно и постоянно повторяет то, что он не согласен с подобной формулировкой. Но, тем не менее, эта формулировка используется украинскими визави. Поэтому на переговорах эта ситуация рабочая. Но от своих формулировок никто не отказывается, но и о своем несогласии никто не стесняется говорить", – сказал Песков.

Отметим, что главам государств так и не далось договориться о выводе российских войск с территории Донбасса и передаче Украине контроля над границей в части Донецкой и Луганской областей. Путин объяснил свое несогласие с Зеленским по поводу границы.

В свою очередь на пресс-конференции по итогам "нормандского саммита" Зеленский объяснил, почему с Путиным было сложно договариваться. Украинский лидер чувствовал, что хозяин Кремля шел ему на уступки.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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