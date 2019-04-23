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Планы на первые 100 дней и курс на ЕС и НАТО: в Раде озвучили требования к Зеленскому

Сегодня, 18:08

Все лидеры фракций парламента высказались по итогам выборов президента и озвучили, чего ждут от нового главы государства


Рассмотрение закона об украинском языке выходит на финишную прямую. Депутаты рассматривают последние поправки – голосование запланировано на четверг. Сегодня на первом после выборов президента заседание депутаты обратились к Владимиру Зеленскому.

Открывая заседание Верховной Рады спикер Андрей Парубий отметил – президентские выборы состоялись в соответствии европейским традициям.

"Полностью соответствует европейским традициям. Ведь мы помним, что во время предыдущих выборов такой практики у нас не было. Поэтому приветствую всех с завершением президентских выборов, надеюсь, что политические эмоции отойдут, и мы сможем перейти к конструктивной и системной работе Верховной Рады", – сказал он.

Председатель фракции БПП Артур Герасимов заявил, что выборы прошли демократично и выразил надежду, что с избранием нового президента страна не изменит своего курса на ЕС и НАТО.

"Хочу поблагодарить всех пришедших на избирательные участки, хочу поблагодарить четыре миллиона проголосовавших за Петра Порошенко и за независимую сильную Украину. Несомненно – команда Петра Порошенко и в дальнейшем будет стоять на защите всех достижений последних пяти лет и, прежде всего, на защите возвращения украинцев в круг европейских народов, сотрудничеству и интеграции в ЕС и НАТО", – сказал политик.

О необходимости сохранения курса на НАТО и ЕС говорил и глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак, который отметил, что президентские выборы Украина прошла с достоинством. По его словам, новый президент, правительство и парламент должны работать вместе, а от будущего главы государства ждет информации о планах на первые 100 дней, год и весь президентский срок.

"Ключевая задача новоизбранного президента – возвращение оккупированных территорий и защита страны от российской вооруженной агрессии. Это самое сложное и самое важное задание. Мы защитим все достижения, которые дались украинскому народу потом и кровью. Президент, правительство и парламент должны работать вместе и вести страну к успеху", – сказал он.

Поздравил украинцев с завершением президентских выборов лидер Радикальной партии Олег Ляшко. Он заявил, что новоизбранный президент должен сосредоточиться на поднятии уровня жизни украинцев.

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"Конец эпохи бедности – это первоочередной пересмотр меморандума с МВФ, снижение цен на газ и на коммунальные тарифы. В соответствии с Конституцией президент имеет право отменять решения правительства. Конец эпохи бедности – это радикальное изменение экономической политики в интересах национального производства, это немедленный пересмотр бюджета, чтобы вычистить оттуда все коррупционные схемы и сэкономленные миллиарды пустить на повышение зарплат, перерасчет пенсий, на жилье для молодежи и восстановления справедливости. Конец эпохи жадности и бедности должен наступить сейчас", – сказал лидер "радикалов".

Было много выступлений о том, что результаты выборов президента должны стать уроком как для депутатов, так и для представителей всех ветвей власти.

"Украинцы дали свою оценку власти. В такой ситуации верховная рада должна услышать. Тот сигнал, который послал народ, осознать свою ответственность за возвращение доверия за ситуацию в стране, за возвращение доверия к государству и его институтам. Уверен, что все мы должны, наконец, сосредоточить свои усилия на достижении мира и восстановления Украины, приложить максимум усилий для восстановления экономики, восстановления промышленного производства и повышение социальных стандартов и, наконец, защитить права и свободы граждан Украины", – сказал глава фракции "Оппозиционного блока" Вадим Новинский.

Сегодня на работу в Верховную Раду пришла Надежда Савченко, которая просидела около года в СИЗО по обвинению в подготовке терактов. Она посидела на своем рабочем месте и поднялась в ложу прессы.

"Целую неделю буду ходить в Верховную Раду, так что вы меня будете видеть. Дальше – это работа над созданием государства", – подчеркнула нардеп.

Сейчас Верховная Рада работает над законом о функционировании государственного языка. Ожидается, что за него могут проголосовать уже послезавтра.

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Тег выборы, Рада, президент, Парубий, Зеленский

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