Пленных украинских моряков отправляют на психолого-психиатрическую экспертизу

5 марта состоялись следственные действия в отношении трех военнопленных украинских моряков

Фото: Getty Images

Пленных украинских моряков отправляют на психолого-психиатрическую экспертизу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/aa8/d37/5c6aa8d37bc8b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/aa8/d37/5c6aa8d37bc8b.jpg 2019-03-05T22:41:00+02:00 Политика 5 марта состоялись следственные действия в отношении трех военнопленных украинских моряков

Сегодня суд вынес постановление о прохождении тремя пленными психолого-психиатрической экспертизы. В течение ближайших двух недель такие постановления собираются вынести по всем пленным морякам.

Об этом сообщил в Facebook адвокат Николай Полозов.

Во вторник, 5 марта состоялись следственные действия в отношении трех военнопленных украинских моряков: Сергея Цыбизова, Романа Мокряка, Юрия Безъязычного.

"В ходе следственных действий военнопленные и их адвокаты были ознакомлены с постановлением о назначении амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы. По каждому военнопленному защитой было заявлено, что 3-я Женевская конвенция от 12.08.1949 "Об обращении с военнопленными" не предусматривает проведение в отношении военнопленных каких-либо психолого-психиатрических экспертиз", – написал Полозов.

"Кроме того, адвокаты указали, что если вопреки положениям норм международного права данная экспертиза все же будет проводиться, то они настаивают на обеспечении присутствия адвоката при ее проведении (нормы законодательства РФ допускают присутствие адвоката при проведении такой экспертизы)", – добавил он.

По словам Полозова, в течение ближайших двух недель следствие планирует ознакомить с постановлениями о назначении экспертизы всех военнопленных и их защитников.

Напомним, ранее "Сегодня" встретились с голкипером ФК "Шахтер" Андреем Пятовым, который передал своему земляку – капитану украинского бронекатера "Бердянск" Роману Мокряку – слова поддержки.

Кроме того, ранее Николай Полозов рассказал, что к некоторым военнопленным морякам подселили "специальных" сокамерников для проработки – чтобы они дали показания на себя или своих сослуживцев.

Также сообщалось, что специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер потребовал у России немедленно освободить украинских моряков.

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