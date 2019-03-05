Пленных украинских моряков отправляют на психолого-психиатрическую экспертизу
5 марта состоялись следственные действия в отношении трех военнопленных украинских моряков
Сегодня суд вынес постановление о прохождении тремя пленными психолого-психиатрической экспертизы. В течение ближайших двух недель такие постановления собираются вынести по всем пленным морякам.
Об этом сообщил в Facebook адвокат Николай Полозов.
Во вторник, 5 марта состоялись следственные действия в отношении трех военнопленных украинских моряков: Сергея Цыбизова, Романа Мокряка, Юрия Безъязычного.
"В ходе следственных действий военнопленные и их адвокаты были ознакомлены с постановлением о назначении амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы. По каждому военнопленному защитой было заявлено, что 3-я Женевская конвенция от 12.08.1949 "Об обращении с военнопленными" не предусматривает проведение в отношении военнопленных каких-либо психолого-психиатрических экспертиз", – написал Полозов.
"Кроме того, адвокаты указали, что если вопреки положениям норм международного права данная экспертиза все же будет проводиться, то они настаивают на обеспечении присутствия адвоката при ее проведении (нормы законодательства РФ допускают присутствие адвоката при проведении такой экспертизы)", – добавил он.
По словам Полозова, в течение ближайших двух недель следствие планирует ознакомить с постановлениями о назначении экспертизы всех военнопленных и их защитников.
Напомним, ранее "Сегодня" встретились с голкипером ФК "Шахтер" Андреем Пятовым, который передал своему земляку – капитану украинского бронекатера "Бердянск" Роману Мокряку – слова поддержки.
Кроме того, ранее Николай Полозов рассказал, что к некоторым военнопленным морякам подселили "специальных" сокамерников для проработки – чтобы они дали показания на себя или своих сослуживцев.
Также сообщалось, что специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер потребовал у России немедленно освободить украинских моряков.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Пленных украинских моряков отправляют на психолого-психиатрическую экспертизу". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мало книг и не передают письма: пленный украинский капитан рассказал о жизни в СИЗО
Военнопленный моряк Денис Гриценко старается следить за политической обстановкой в Украине и держать себя в форме
Россия должна немедленно освободить экипаж и суда – Волкер
Пленные украинцы уже 100 дней находятся под российским арестом
США требуют от России немедленно освободить пленных украинских моряков
Вашингтон занял принципиальную позицию по освобождению украинцев, которых захватила РФ
Сенаторы в США предложили ввести санкции против 24 сотрудников ФСБ
Санкции предлагается ввести не позднее чем через 90 дней после даты вступления в силу этого закона