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К украинским пленным морякам подселяли "специальных" сокамерников – Полозов

Сегодня, 15:53

Полозов отметил, что военнопленные были подвергнуты жесткой психологической обработке

Фото: Getty Images
К украинским пленным морякам подселяли "специальных" сокамерников – Полозов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/aa8/d37/5c6aa8d37bc8b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/aa8/d37/5c6aa8d37bc8b.jpg Крым Полозов отметил, что военнопленные были подвергнуты жесткой психологической обработке

Сто дней украинские военные моряки находятся в российском плену. Об этом напомниЛ адвокат Николай Полозов на своей странице в соцсети. 

"85 дней наша команда адвокатов защищает военнопленных. Первоочередной нашей задачей было увидеться с военнопленными, сформировать позицию. Не дать российским властям и оперативникам ФСБ запутать и дезориентировать военнопленных, не искушённых в юридической и политической казуистике", – рассказал Полозов. 

Кроме того, Полозов подчеркнул, что с самого первого дня военнопленные были подвергнуты жесткой психологической обработке. С каждым из них проводили "беседы" с целью получить признание вины в совершенном преступлении, либо показания на себя или боевых товарищей. К некоторым из них подселили "специальных" сокамерников.

"Наши адвокаты смогли довести до военнопленных позицию о применении третьей Женевской конвенции. Все военные моряки заявили и следствию, и на судах, что они находятся под защитой Конвенции и являются военнопленными", – напомнмл адвокат.

При этом Полозов подчекнул, что отдельно требовалось внимание раненым военнопленным.

"Адвокаты заявили все необходимые ходатайства и сделали следствию заявления о необходимости оказания медицинской помощи раненым. Это принесло результат – раненых вывозили для обследования в гражданскую клинику и, надеемся, продолжат лечение", – сообщил адвокат. 

В настоящее время наша команда формирует первый пакет документов, необходимый для подачи индивидуальных жалоб в международные инстанции, в том числе в ЕСПЧ. Эти документы будут переданы команде украинских юристов, которая работает по этому направлению.

"Впереди предстоит ещё много сложностей и путь до освобождения военнопленных не будет простым. Но военнопленные моряки держатся, отстаивают свою позицию и позицию своей страны уже 100 дней – они большие молодцы и настоящие герои!" – написал Полозов. 

Напомним, российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Несколько украинских моряков получили ранения.

Суда отконвоировали в Керчь, а находившихся на них 24 украинцев арестовали и обвинили в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

В Киеве заявили, что арестованные моряки – военнопленные и потребовали их освобождения.

8 февраля российский суд оставил под стражей пленных украинских моряков.

Смотрите видео: Россия не собирается освобождать украинских моряков.

Как мы писали ранее, сенаторы США в законопроекте, предусматривающим новые ограничительные меры в отношении России, предложили ввести санкции против не менее чем "24 высокопоставленных сотрудников ФСБ" из-за инцидента в Керченском проливе.

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Тег моряки, Полозов, пленные

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