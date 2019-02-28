Украина своих не бросает: родные и близкие передают пленным морякам слова поддержки

"Сегодня" начинает цикл материалов, посвященный пленным морякам

Украина своих не бросает: родные и близкие передают пленным морякам слова поддержки 2019-02-28T01:24:00+02:00 Украина «Сегодня» начинает цикл материалов, посвященный пленным морякам

"Бердянск". "Яны Капу". "Никополь". Три месяца назад – российские пограничники атаковали и захватили в международных водах – три корабля ВМФ Украины. 24 украинских моряка - в Лефортовском СИЗО. Судебные заседания идут в закрытом режиме, к ним не допускают родных, но. Героев поддерживает вся Украина. За решеткой, изолированные от всех – они до сих пор отказываются свидетельствовать и настаивают- являются военнопленными. Если их будут судить в этом статусе – Россия признает факт своей военной агрессии.

Роман Мокряк – капитан украинского бронекатера "Бердянск", расстрелянного российским бронекатером в Керченском проливе во время перехода из Одессы в Мариуполь. На российском суде Роман назвал себя военнопленным и отказался давать показания, пока не освободят членов его экипажа.

Капитан бронекатера "Бердянск" Роман Мокряк сначала служил в Севастополе на субмарине "Запорожье", после аннексии Крыма перевелся в Одессу. Командовать "Бердянском" стал два года назад, чему очень радовался.

В школе, где учился Роман и преподает его мама, везде – корабли и фотографии украинских моряков. Мама вспоминает: ее старший всегда мечтал о море, а любимый детский стишок сына декламирует дословно, как-будто это было вчера.

Она ждет всю свою жизнь. Уже привыкла. Отец Романа тоже моряк – в рейсах по полгода и больше. Но, чтобы ждать ребенка из плена – в это до сих пор не хочется верить. За три месяца ожидания только недавно получила первую весточку.

"Все будет хорошо" - эти слова сына теперь для его родителей – как молитва.

Младшему брату – Антону – Роман Мокряк написал отдельное письмо.Семья – несмотря на то, что сомневается, что их письма передают Роману – все равно пишет ему. Любят. Гордятся. Ждут.

Роману пишут и знакомые, и незнакомые, но он был бы счастлив получить слова поддержки своего кумира – любимой актрисы Ады Роговцевой – ее письмо моряку передаст группа "Сегодня"

Поддерживает своего земляка и голкипер ФК Шахтер Андрей Пятов. Говорит – и он, и игроки "Шахтера" внимательно следят за новостями и верят в наших ребят.

"В нашем краю очень смелые и отважные люди . Хочу ему передать особый привет, чтобы он держался, нас не сломать, нас, кировоградцев, так скажу! Я уверен, что это сильные люди, их ничем не сломать, они все переживут, мы им поможем, пока мы только можем морально, но я уверен, что скоро мы уже и в живую увидимся", – сказал Андрей Пятов, вратарь футбольного клуба "Шахтер".

Легендарный голкипер передал через журналистов письма в Лефортово для Богдана Небылицы и Вячеслава Зинченко – капитана и старшего матроса бронекатера "Никополь", и для Владимира Лисового – капитана 3-го ранга с буксира "Яны Капу".

Напомним, 8 февраля российский суд оставил под стражей четырех пленных украинских моряков, включая Андрея Опрыско.

Как мы уже писали, ранее адвокат другого украинского моряка Андрея Эйдера сообщила о результатах его повторных анализов на гепатит.

Мы также писали, что ранее в этом месяце в ФСБ состоялся дополнительный допрос военнопленного моряка Андрея Драча.

Смотрите видео: Россия не собирается освобождать украинских моряков.

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