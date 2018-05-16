По делу о госизмене Вышинского на допрос вызвали 47 человек

Сегодня, 21:28

По делу Вышинского допросят 47 человек

Фото: пресс-центр СБУ
Фото: пресс-центр СБУ

Служба безопасности Украины вызвала на допрос 47 человек по делу о государственной измене директора издания РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Об этом в среду, 16 мая, сообщают Українські Новини со ссылкой на заместителя председателя СБУ Виктора Кононенко.

"Разослано 47 повесток", – сообщил он.

По словам Кононенко, допросы запланированы на ближайшее время.

Он также сообщил, что обыски по делу завершены, в том числе и в офисе издания.

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Напомним, утром во вторник, 15 мая, Служба безопасности Украины сообщила, что ее сотрудники совместно с прокуратурой АР Крым раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации, и проводят следственные действия в офисе "РИА Новости Украина" в Киеве.

Позже в СБУ сообщили, что руководителю "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому объявлено о подозрении в государственной измене.

По данным спецслужбы, подозреваемый ежемесячно получал около 53 тысяч евро на проведение своей деятельности: "Вышинский получал стабильное финансирование и на сегодняшний день мы можем говорить, что ежемесячно (он получал) 53 тысячи евро для проведения этой деятельности. Средства заходили к нам с территории Сербии. Из РФ в Сербию, из Сербии в Украину и тут уже распределялись Вышинским между структурами и лицами, привлеченными им для противоправной деятельности".
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