Почему Украина потеряла Крым: Янукович озвучил свою версию
Экс-президент Украины, обвиняемый в госизмене, заявил, что после его бегства Киев якобы "оттолкнул" Крым от Украины
Экс-президент Украины Виктор Янукович, обвиняемый в госизмене, на пресс-конференции в Москве заявил, что Украина в 2014 году во время событий, которые привели к аннексии Крыма Россией, не стремилась сохранить полуостров в составе страны.
"Почему сдали Крым? Складывается впечатление, что власть сделала все, чтобы оттолкнуть Крым от Украины, отделаться от проблемной территории. С учетом показаний многих свидетелей, выступивших на суде, можно точно сказать, что конкретных действий по сохранению Крыму в составе Украины теми, кто захватил власть в Киеве, предпринято не было", – заявил Янукович.
Как известно, 28 февраля 2014 года на тот момент народный депутат Украины Петр Порошенко посещал Крым с целью попытаться мирным путем урегулировать нараставший конфликт на полуострове. Ранее также в рамках допроса на суде по делу Януковича бывший командующий крымской воинской частью, а ныне нардеп от БПП Юлий Мамчур рассказал о нападении российских военных в 2014 году.
"Поэтому любые рассуждения как это случилось и почему – ответ простой: крымчане искали способ как защитить себя и свои семьи. Крым – это не просто территория, а прежде всего люди. И они приняли свое решение, которое было вынужденным и предсказуемым. При этом невозможно отвергать факт того, что идея искать защиты у России и немедленно провести референдум о выходе из-под юрисдикции Украины была поддержана большинством крымчан", – заявил Янукович.
Отметим, президент Украины Петр Порошенко в ходе допроса по делу о госизмене Януковича рассказал, что так называемый "референдум о независимости" в Крыму в 2014 году не объявлялся, а манипуляции с датами референдума "свидетельствуют о поспешности и незаконности действий российских властей, которые таким образом пытались легализировать действия РФ".
При этом президент Украины заявил, что в конце февраля 2014 года в Крыму "лично видел военных в зеленой форме". По его словам, это были военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации: "как из состава Черноморского флота РФ, так и переброшенные с 20 февраля 2014 года через соответствующие аэропорты и порты Украины без дачи разрешения на это украинским государством".
Как известно, Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.
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