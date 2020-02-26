"Почуял — будет большое дело": Сурков рассказал, как стал куратором по Украине

Экс-помощника Путина не устроило, что конфликт на Донбассе стал утихать и Россия не пошла дальше

Уволенный из Кремля экс-помощник президента РФ Владислав Сурков уже в 2013 году знал, что Россия нападет на Украину и это выльется в санкции, жертвы и серьезную конфронтацию с Западом. Об этом он рассказал в интервью изданию "Актуальные комментарии".

По его словам, до войны России с Украиной он занимался внутренней политикой и решил выбрать украинское направление после того, как в России были созданы "политическая система и основы новой государственности".

"И в 13-м году пришло время уходить. Но тогда вернулся на госслужбу. Были причины. И еще потому, что получил уникальную возможность самому выбрать проект. Выбрал Украину. Чисто интуитивно. Никто мне не подсказывал и сам я ничего не знал. Да и никто наверняка не знал. Я почувствовал просто, вернее, почуял — будет большое дело. Догадался уже тогда, когда ничего еще не начало происходить, что будет настоящая борьба с Западом. Серьезная, с жертвами и санкциями. Потому что Запад не остановится ни перед тем, ни перед другим. Да и мы за ценой не постоим. Правда, предчувствовал. Сам сейчас удивляюсь, как я это предвидел летом еще 13-го года. В полной тогдашней тишине. Так все и случилось. Горжусь, что был участником", – заявил Сурков.

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Однако спустя пять лет агрессии России против Украины "началось естественное торможение и этого проекта", конфликт стал замораживаться.

"Я бы, конечно, в обычной ситуации не стал бы отпрашиваться с такого горячего участка, поскольку это было бы безответственно. Но и участок более-менее остыл, и главное, контекст изменился. Не мог же я пять лет идти в одном направлении, а потом резко повернуть оглобли и двинуться в противоположном. Я бы об этом с самим собой ни за что не договорился. Так у меня появились и причина, и повод уйти окончательно", – подчеркнул экс-чиновник Кремля.

Как мы уже писали, бывший помощник Путина жестко высказался в адрес Украины. Сурков считает, что ее не существует и выступил за принуждение силой к "братским отношениям" с Киевом. Он также не исключил, что границы нашей страны снова могут быть изменены Россией.

Как сообщали новости "Сегодня", 25 января стало известно о неожиданном уходе помощника президента РФ Владислава Суркова с госслужбы, тем самым он больше не будет курировать т.н. "Л/ДНР". В вопросах Украины его заменил экс-заместитель главы Администрации президента РФ, а теперь уже новый помощник хозяина Кремля Дмитрий Козак.

Отметим, что Сурков ушел якобы из-за изменения политики Кремля по отношению к Украине. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал понять, что Москва ничего не меняла. Больше о ситуации с новым куратором Кремля по Донбассу читайте в материале Путин меняет Суркова на Козака: к чему готовиться и чего опасаться Украине.

Смотрите также видео из интервью телеканалу "Украина 24", в котором глава Офиса президента Андрей Ермак высказался о Дмитрии Козаке:

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