"Подарок" на день рождения: в скандальном выступлении "Квартала" появился интересный момент

Коломойский не считает шутку комиков про Гонтареву и ее сгоревший дом насмешкой над человеческим горем

/ Фото: пресс-центр НБУ

Выпуск концерта студии "Квартал 95", где высмеяли поджог дома экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, был показан аккурат ко дню ее рождения. Однако бизнесмен, бывший владелец ПриватБанка Игорь Коломойский опроверг ее подозрения в причастности к этому и заявил, что не имеет к этому отношения, передает "Радио Свобода".

Отметим, что день рождение у бывшей чиновницы 20 октября, а выпуск "Квартала" вышел накануне.

Игорь Коломойский заявил, что не заказывал шутку про поджог дома Гонтаревой и даже не знал, когда у нее день рождения.

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"Я не знаю, когда день рождения у Валерии Гонтаревой, хотя это нетрудно узнать по желанию. Во-вторых, я не принимал участия и не участвую в создании контента "Квартала 95", тем более в честь дня рождения Гонтаревой", – сказал он и подчеркнул, что с "Кварталом" не поддерживает связь с сентября прошлого года и на политику их шуток не влияет.

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В то же время бизнесмен заявил, что ему понравился в целом номер про Гонтареву. Он также не считает насмешкой над человеческим горем после того, как у экс-банкира сгорел дом.

"Так не последнее же имущество сгорело. Что только у нее дом сгорел? А сколько на Донбассе домов сгорело?", – добавил Коломойский.

Как сообщали новости "Сегодня", "Квартал 95" высмеял поджог дома Гонтаревой. В исполнении скандального номера на мотив украинской народной песни "Горіла сосна, палала" принял участие Украинский национальный хор имени Григория Веревки. В свою очередь сама Гонтарева назвала шутку "Квартала 95" стыдом и позором, а также не исключала, что за этим может стоять Коломойский.

Напомним, в ночь с 16 на 17 сентября под Киевом сожгли дом Гонтаревой. Сама владелица и сообщила об этом. По ее словам, пожарные не успели его потушить и он полностью сгорел. Позже в полиции рассказали, что камеры наблюдения зафиксировали неизвестного, которые перелез через забор. В итоге было открыто уголовное производство по ч.2 ст. 194 ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества").

Все подробности в спецтеме Скандал с "Кварталом 95"

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