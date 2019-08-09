Подготовительное заседание Рады: в "Голосе" рассказали, на какие комитеты претендуют

Вакарчук призвал назначать в комитеты Рады и Кабмин профессионалов, а не руководствоваться политическими квотами

Фото: facebook.com/GolosZmin

Партия "Голос" в новой Верховной Раде хотела бы возглавить ряд парламентских комитетов и рассчитывает, что при назначениях парламентское большинство будет руководствоваться профессионализмом возможных руководителей, а не политическими квотами. Об этом заявил лидер политической силы Святослав Вакарчук.

"Ключевым в определении структуры управления новым парламентом и в назначении эффективных руководителей парламентских комитетов должен быть профессионализм, а не какие-либо политические квоты", – отметили в партии.

Вакарчук подчеркнул, что его партия готова предложить компетентных руководителей нескольких важных направлений работы новой Рады. По его словам, представители "Голоса" могут управлять комитетами по вопросам правосудия, национальной безопасности и обороны, экономической политики, антикоррупции, медицины, образования, цифровизации, прав человека и реинтеграции оккупированных территорий, а также регламентным комитетом.

"Команда "Голоса" пришла в парламент хорошо подготовленной и готова брать на себя ответственность – как за ежедневную депутатскую работу, так и за стратегические перспективы. Вместе с тем, мы понимаем возможности парламентского большинства и их ответственность за назначение руководства комитетов", – заявил Вакарчук.

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Также в "Голосе" предложили по такому же принципу формировать и правительство.

Как сообщали новости "Сегодня", 9 августа в 14:00 в парламенте состоится заседание Подготовительной группы из числа новоизбранных депутатов, которые займутся подготовкой первого заседания Рады IX созыва.

А тем временем политические силы пока заняты формированием коалиции (если "Слуга народа" сочтет необходимым вступать с кем-то в союз), распределением комитетов в парламенте, назначением премьер-министра Украины и правительства, сменой генпрокурора и некоторых других представителей власти. Но новому парламенту нужен глава и его заместители, которые смогут в случае необходимости вести пленарные заседания. Новости "Сегодня" называли кандидатов в спикеры и вице-спикеры.

Также представитель президента в правительстве Андрей Герус заявил, что коалиция Рады заберет все министерские кресла в Кабмине. Также он рассказал, что может достаться парламентской оппозиции.

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