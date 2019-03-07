Подкуп избирателей и шантаж: Луценко сообщил о раскрытии преступной схемы

По словам генпрокурора, к незаконным действиям причастен народный депутат от "Батькивщины"

Юрий Луценко, фото: Юрий Луценко / Facebook.

Подкуп избирателей и шантаж: Луценко сообщил о раскрытии преступной схемы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/6d4/4a7/5c66d44a70098.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/6d4/4a7/5c66d44a70098.png 2019-03-07T20:01:00+02:00 Политика По словам генпрокурора, к незаконным действиям причастен народный депутат от "Батькивщины"

Генпрокуратура и Государственное бюро расследований вместе с СБУ задержали двух лиц, которые шантажировали и предлагали 5 млн грн за снятие кандидата в президенты Юрия Тимошенко. Об этом в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

"На сегодня у нас есть доказательства, что координировал эту сделку народный депутат от фракции "Батькивщина" (Валерий) Дубиль. Это тот самый депутат, который организовал сеть (в том числе из российских политтехнологов, которые красуются на съезде "Батькивщины" на фоне воинов АТО) для подкупа избирателей за голосование за своего кандидата", – сообщил генпрокурор.

Как сообщил Луценко, при обысках были изъяты планы финансирования и наличные из избирательного фонда для сети агитаторов.

"Также мы изъяли план спецпроекта по подкупу по 45 тыс. избирателей на каждом из 28 округов Винницкой, Волынской и Днепропетровской областей для победы кандидата "Батькивщины" в первом туре. Общий бюджет только этого плана – 1,67 миллиарда грн", – написал генпрокурор.

Генпрокуратура намерена внести в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности с Валерия Дубиля.

Ранее в СБУ сообщили, что преступная организация пыталась создать так называемые "избирательные пирамиды" с целью влияния на выборы президента Украины.

Как отмечается, организация планировала привлечь к своей деятельности более 680 тыс. человек.

Напомним, ЦИК снова увеличила расходы на выборы президента Украины.

Отметим, Нацполиция сообщила о количестве нарушений в ходе предвыборной кампании.

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