Подвесили русских на крючок: Арьев рассказал о ситуации в ПАСЕ

Регламентный комитет ПАСЕ просит Венецианскую комиссию дать правовое заключение, пишет нардеп

Фото: twitter.com/PACE.

То, что Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение о подтверждении полномочий российской делегации без ограничений, еще не означает, что Москва будет полностью восстановлена в правах в ПАСЕ, поскольку свое последнее слово еще не сказала Венецианская комиссия.

Об этом глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной Рады Владимир Арьев пишет на своей странице в Facebook.

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"Теперь, когда эмоции по возвращению РФ по ПАСЕ немного поутихли, должен сказать важную вещь: война не проиграна. И не только потому, что в результате моего требования тайного голосования Слуцкого провалили на должность вице-президента ПАСЕ . Главное в другом. Возражений полномочий российской делегации было два. Рассмотрели и провалили только одно. Мое возражение было по процедурным признакам – из-за наличия в делегации РФ подсанкционных депутатов и депутатов, избранных незаконными голосами жителей Крыма в общероссийском округе по партийным спискам. И именно это отрицание осталось!" – пишет украинский нардеп.

Он напомнил, что россияне, обещали, что не будут участвовать в работе ПАСЕ до полного подтверждения полномочий, но "солгали и проглотили этот факт".

"Благодаря нам с Сергеем Киралем вопрос легитимности депутатов Думы, избранных голосами крымчан, регламентный комитет ПАСЕ отправил в Венецианскую комиссию для получения правовых заключений. И это вызвало изрядную возню в Совете Европы. Вчера пророссийские силы пытались сорвать этот сценарий, но безуспешно. Мы не дали", – подчеркивает глава украинской делегации.

"Для Венецианской комиссии – это тест на принципы. Для Украины – шанс получить справедливую правовую оценку участия крымчан в российских выборах и последствий этого участия. Следующий бой может быть в январе 2020, но это зависит от решения Венецианки. Ну, и работы украинских дипломатов и юристов в этом направлении. Мы как парламентарии сделали все что смогли, когда запустили эту историю и подвесили русских на крючок. Продолжение следует", – подытожил Арьев.

Напомним, новости "Сегодня" сообщали: Арьев рассказал, что украинская делегация сделала, чтобы не пустить Россию в ПАСЕ.





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