Политический момент или страх перед угрозами: почему Россия форсирует разрыв ДРСМД
России нужно напомнить о последствиях ракетной гонки, считает Машовец
Маниакальная способность видеть во всем угрозу или же политический момент привели к тому, что Россия форсирует разрыв "ракетного" договора с США. Об этом в ходе круглого стола "Приостановка ДРСМД – новая гонка вооружений или перезагрузка отношений между ядерными державами?" в пресс-центре "Сегодня" предположил военный эксперт, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.
По его словам, у России есть встречные претензии к США. Так, россияне обвиняют США, что они приступили к разработке ракет средней и малой дальности.
"Трудно сказать, какими мотивами в данном конкретном случае руководствуется Россия. Я считаю, что в РФ забыли или в угоду политическому моменту, или в маниакальном стремлении видеть во всем угрозу решили форсировать эти события. В конечном счете это приведет к холодной войне и гонке вооружений. К чему это приводит, надо напомнить военно-политическому руководству РФ", – говорит Машовец.
Больше смотрите в прямой трансляции круглого стола "Приостановка ДРСМД – новая гонка вооружений или перезагрузка отношений между ядерными державами?"
Напомним, Вашингтон официально сообщил Кремлю, что приостанавливают свое участие в двустороннем договоре о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).
В ответ на это президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва тоже приостановит свое участие в договоре и начнет работы по созданию новых видов ракет.
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