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Политический момент или страх перед угрозами: почему Россия форсирует разрыв ДРСМД

Сегодня, 16:17

России нужно напомнить о последствиях ракетной гонки, считает Машовец

Фото: Pixabay
Политический момент или страх перед угрозами: почему Россия форсирует разрыв ДРСМД //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/729/165/5c57291651d2b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/729/165/5c57291651d2b.jpg Политика России нужно напомнить о последствиях ракетной гонки, считает Машовец

Маниакальная способность видеть во всем угрозу или же политический момент привели к тому, что Россия форсирует разрыв "ракетного" договора с США. Об этом в ходе круглого стола "Приостановка ДРСМД – новая гонка вооружений или перезагрузка отношений между ядерными державами?" в пресс-центре "Сегодня" предположил военный эксперт, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

По его словам, у России есть встречные претензии к США. Так, россияне обвиняют США, что они приступили к разработке ракет средней и малой дальности.

"Трудно сказать, какими мотивами в данном конкретном случае руководствуется Россия. Я считаю, что в РФ забыли или в угоду политическому моменту, или в маниакальном стремлении видеть во всем угрозу решили форсировать эти события. В конечном счете это приведет к холодной войне и гонке вооружений. К чему это приводит, надо напомнить военно-политическому руководству РФ", – говорит Машовец.

Больше смотрите в прямой трансляции круглого стола "Приостановка ДРСМД – новая гонка вооружений или перезагрузка отношений между ядерными державами?"

Напомним, Вашингтон официально сообщил Кремлю, что приостанавливают свое участие в двустороннем договоре о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

В ответ на это президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва тоже приостановит свое участие в договоре и начнет работы по созданию новых видов ракет.

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Тег Россия, США, договор, машовец, ДРСМД

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