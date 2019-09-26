Политики прокомментировали текст стенограммы разговора Трампа и Зеленского

Свои оценки переговорам дали в Украине, США и Евросоюзе

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После публикации стенограммы телефонного разговора Владимира Зеленского и Дональда Трампаоба президента прокомментировали содержание переговоров.

В США начали процедуру импичмента президента. Не заставила себя ждать и реакция ЕС.

Июльский разговор двух президентов стал бомбой замедленного действия. После публикации стенограммы разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского свои возмущения выразили политики едва ли не всего мира.

А все из-за якобы попытки американского лидера повлиять на украинского. Мол, чтобы тот дал отмашку начать дело против сына своего конкурента на будущих выборах президента. Речь о Джо Байдене, сын которого имеет бизнес в Украине.

"Наш президент поставил личную политику выше своей священной клятвы. Белый дом должен выполнить свою работу и привлечь Дональда Трампа к ответственности за злоупотребление властью", – заявил сенатор США, член Демократической партии Джо Байден.

Но некоторые американские политики считают, что разговор президентов не может стать основанием для импичмента. Более того, говорят, что скандал раздули заинтересованные в этом оппоненты.

"Спикер Пелоси и демократические палаты должны перестать врать американскому народу. Они не занимаются правдой. Они все еще сосредоточены на отмене результатов выборов 2016 года", – заявил американский политик-республиканец Кевин Маккарти.

В Украине же возмущаются ответами Владимира Зеленского. В частности, словам о подотчетности правоохранительных органов. Во время разговора Зеленский будто намекнул, что новый прокурор возьмется за дело Байдена.

"Если бы моя партия была в парламенте, я бы уже инициировал начало процедуры импичмента Зеленского за незаконное, политически мотивированное вмешательство в работу правоохранительных органов и за действия против национальной безопасности Украины", – заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

Во время скандального разговора лидеры вспоминали руководителей европейских стран. В частности, Дональд Трамп намекает, что ЕС не слишком помогает Украине. В Брюсселе таким высказыванием удивлены.

"Поддержка Европейского союза Украины – беспрецедентная. За эти пять лет мы собрали для Украины самый большой пакет поддержки за всю историю ЕС. Евросоюз вместе с европейскими финансовыми учреждениями привлек более 15 млрд евро грантов и займов на поддержку процесса реформ, с твердой обусловленностью дальнейшего прогресса", – заявил официальный представитель Еврокомиссии Карлос Мартин Руиз Де Гордежуела.

В украинском Кабмине отмечают — Украина благодарна ЕС за поддержку.

"Ни Меркель, ни Макрон — не новички в дипломатии. И они прекрасно понимают контексты происходящего; и прекрасно понимают ту важность, которую сейчас имеет Украина, чтобы разрешить конфликт, который начался из-за российской агрессии, для общего состояния дел в Европе. Это — не уровень каких-то личных обид. Это – уровень большой политики", – заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба.

За поддержку Европу поблагодарил и пятый президент Украины Петр Порошенко.

"Хотел бы поблагодарить страны Европейского союза, в частности Польшу, Германию, за чрезвычайную поддержку, которую мы получили в течение последних пяти лет. Поддержку в безопасности, в финансах, внедрении реформ. Мы шли бок о бок в борьбе против "Северного потока-2" и еще можем победить", – заявил пятый президент Украины Петр Порошенко.

В то же время на публикации стенограммы скандал не завершился. В Белом доме случайно отправили в офис демократов документ-инструкцию, как правильно говорить о скандальном звонке Трампа к Зеленскому. Заметив ошибку, попытались отозвать электронное письмо. Но — бесполезно. Фото главных тезисов активно распространяются в интернете.

Ранее мы передавали: президент США Дональд Трамп считает, что члены Демократической партии США пытались давить на украинского президента Владимира Зеленского.

Также американские СМИ сообщили о давлении, которое в телефонном разговоре президент США Дональд Трамп якобы оказывал на Зеленскогодля возобновления расследования в отношении сына кандидата в президенты от демократов Джо Байдена.

Президенты США и Украины это отрицали, но в итоге одобрили публикацию стенограммы их беседы, которая появилась на сайте Белого дома 25 сентября. С переводом документа вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Все подробности – в спецтеме Импичмент Трампу.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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