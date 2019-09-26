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Трамп: Другие страны должны больше помогать Украине

26 сентября, 00:05

«Я уверен, что вы им это говорите, и я, безусловно, буду со своей стороны говорить им об этом», - сказал Трамп

/ Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина является стратегически важной страной для Европейского союза, и европейские страны должны больше помогать Украине.

"США помогают Украине, но другие страны должны больше помогать Украине, Германия, Франция, европейские нации должны помогать больше. Они должны чувствовать больше вины за то, что не делают то, что им следовало бы делать. Вы стратегически очень важны для ЕС. Они это знают и фактически говорили мне это, но этого не видно на деле. Я уверен, что вы им это говорите, и я, безусловно, буду со своей стороны говорить им об этом", – сказал он на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке.

Трамп также указал, что "Украина потеряла Крым во время другой администрации, не во время администрации Трампа, во время администрации Обамы".

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"Я не думаю, что это должно быть произойти с Украиной, но это произошло уже некоторое время назад", – резюмировал он.

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Новости "Сегодня" писали, что ранее Трамп отдал распоряжение о временной блокировке выделения военной помощи Украине. По данным СМИ, он опасался, что средства будут неправильно израсходованы из-за коррупции.

Подробнее читайте в нашем материале: Встреча с Зеленским больше нужна Трампу – эксперт

В сентябре Администрация Трампа разблокировала средства для укрепления обороны и безопасности Украины. Информацию об этом подтвердили в посольстве Украины в США. Речь идет о 250 млн долларов.

Все подробности в спецтеме Визит Зеленского в США

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США ЕС ООН встреча помощь Зеленский Трамп Украина

Источник: Интерфакс-Украина

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