Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,62
29,61
УКР
Главная Больше  Новости политики

Политолог Бондаренко: За поддержкой языкового закона рядом депутатов кроются политические схемы

Сегодня, 10:31

Проголосовав за закон об украинском языке, нардепы создали двусмысленную ситуацию для новоизбранного президента, считает эксперт

Фото: facebook.com/bonkost
Фото: facebook.com/bonkost.

Двусмысленность ситуации вокруг принятия языкового закона состоит в том, что некоторые политические силы решили в тени "лингвистических" дебатов провести хитрые политические схемы. Такое мнение высказал политолог Кость Бондаренко.

"Бросается в глаза тот факт, что свои голоса "за" отдали депутаты от партии УДАР и двух групп, состоящих из мажоритарщиков. В околополитических кругах этих депутатов принято ассоциировать с группой "газовщиков", а эксперты при составлении схем взаимоотношений постоянно говорят о невидимых нитях, связывающих определенные личности на уровне весьма тонких материй", – считает он.

Политолог напомнил о предшествовавших президентским выборам в 2014 году переговорах в Вене, которые, по его мнению, превратились в откровенный торг.

Напомним, в Раде уже зарегистрированы два проекта постановления об отмене решения – а значит, до их рассмотрения документ не могут подписать ни глава парламента, ни президент. Сам же действующий президент Петр Порошенко назвал принятие закона историческим моментом и важнейшим шагом на пути к ментальной независимости украинцев.
А победитель президентских выборов Владимир Зеленский заявил, что после вступления на пост главы государства тщательно проанализирует принятый закон.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег закон, политолог, кость бондаренко, языковой закон

Вы сейчас просматриваете новость " Политолог Бондаренко: За поддержкой языкового закона рядом депутатов кроются политические схемы". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Геращенко называет провокацией блокирование "языкового" закона

Вчера, 19:28

По словам Геращенко, в следующий сессионный вторник закон передадут на подпись президенту

Принятие "языкового" закона: как в Украине и мире реагируют на решение Рады

Вчера, 16:10

Отечественные политики одобрительно отзываются о документе, а в России уже начинают истерить

Заслуженные мастерицы спорта. Фото

Криминальные авторитеты объединились против коронации нового вора

Как стирать пуховик в стиральной машине

Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день

Мария Порошина вышла в свет со своим избранником?

Даже голодным нельзя есть в сыром виде эти 5 продуктов

Япония открыла самое большое в истории месторождение металлов

Российская лыжница Непряева удивит вас своей красотой

"Если бы турки полезли в автобус – была бы резня"

"Братья Кличко были кошмаром". Глава UFC об украинских боксерах

В городе ликвидация неубиваемых телефонов за полцены

Растягивающиеся садовые шланги XHOSE по самой горячей цене🔥

Есть ли жизнь после Банковой: о политическом будущем Петра Порошенко

Сегодня, 07:38

Глава государства пообещал не сдаваться и побеждать на парламентских выборах

Виновникам ДТП собираются смягчить приговор: кого будут отпускать с места аварии

Вчера, 07:00

Нардепы предлагают суду оправдывать тех, кто не нарушал ПДД

Нулевое классико: "Динамо" едва спаслось от поражения, но даже такая ничья для Хацкевича – сродни проигрышу

24 апреля, 20:45

На последних секундах Мораес не реализовал пенальти, что сохранило призрачную интригу в чемпионской гонке

В ожидании инаугурации: когда Зеленский вступит в должность президента

24 апреля, 11:01

Процедура вступления в должность главы государства регламентируется законами и постановлениями парламента

Велосипедистка дня: модель из Германии с ником Chiara

Как создать эффект дорогого ремонта за небольшие деньги

Лиса радуется приходу хозяина (видео)