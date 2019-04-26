Политолог Бондаренко: За поддержкой языкового закона рядом депутатов кроются политические схемы

Проголосовав за закон об украинском языке, нардепы создали двусмысленную ситуацию для новоизбранного президента, считает эксперт

Фото: facebook.com/bonkost.

Двусмысленность ситуации вокруг принятия языкового закона состоит в том, что некоторые политические силы решили в тени "лингвистических" дебатов провести хитрые политические схемы. Такое мнение высказал политолог Кость Бондаренко.

"Бросается в глаза тот факт, что свои голоса "за" отдали депутаты от партии УДАР и двух групп, состоящих из мажоритарщиков. В околополитических кругах этих депутатов принято ассоциировать с группой "газовщиков", а эксперты при составлении схем взаимоотношений постоянно говорят о невидимых нитях, связывающих определенные личности на уровне весьма тонких материй", – считает он.

Политолог напомнил о предшествовавших президентским выборам в 2014 году переговорах в Вене, которые, по его мнению, превратились в откровенный торг.

Напомним, в Раде уже зарегистрированы два проекта постановления об отмене решения – а значит, до их рассмотрения документ не могут подписать ни глава парламента, ни президент. Сам же действующий президент Петр Порошенко назвал принятие закона историческим моментом и важнейшим шагом на пути к ментальной независимости украинцев.

А победитель президентских выборов Владимир Зеленский заявил, что после вступления на пост главы государства тщательно проанализирует принятый закон.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Политолог Бондаренко: За поддержкой языкового закона рядом депутатов кроются политические схемы". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"